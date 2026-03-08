Sara Schiavone, especialista en turismo y eventos italiana: "Barcelona tiene el poder de ser una ciudad nueva cada día"

Sara Schiavone, 32 años, italiana. Graduada en Turismo, habla seis idiomas (incluido el catalán). Vivió en Oporto y Girona y, el año que viene, cumplirá diez años en Barcelona, donde llegó para cursar el máster en Dirección de Eventos en la Universitat de Barcelona (UB). Hizo sus prácticas en This is MED, agencia de eventos corporativos náuticos y experiencias en barco por la costa de Barcelona, donde sigue, tras nueve años, como responsable de desarrollo y estrategia.

¿Por qué escogiste Barcelona?

Acababa de graduarme y quería hacer algo más práctico que un posgrado; prefería un máster. Estudié Turismo y tenía claro que quería vivir en España. De ahí que esos dos elementos bastaran para que el resultado de mis búsquedas sobre másteres en turismo en España diera Barcelona como ciudad de referencia. Descubrí que este sector va más allá de la hostelería y encontré el curso de Dirección de Eventos. ¡No lo pensé dos veces!

¿Qué aspectos de la ciudad destacarías como positivos?

Barcelona tiene el poder de ser una ciudad nueva cada día. Llevo casi diez años y he vivido en diferentes barrios y siempre que alguien me pregunta “qué tal mi vida aquí”, respondo que he podido vivir diez vidas diferentes. La ciudad cambia y evoluciona en todos los aspectos y te empuja a que hagas lo mismo con su contínua actividad y propuestas en todos los sectores.

¿Qué aspectos de la ciudad hay que mejorar? ¿Cómo?

Uno sobre todos, que me toca de cerca además, es el turismo. Sector del 'odi et amo' de esta ciudad y que vivo como local y como extranjera a la vez. A día de hoy, creo que Barcelona ha perdido su autenticidad frente a los ojos de quien no la conoce bien. Tenemos mucho más que ofrecer, pero los volúmenes de visitantes de los que hemos gozado hasta ahora han hecho que se diera más visibilidad a la oferta masiva carente de calidad. Barcelona es arte, es gastronomía, es historia y es Mediterráneo. Esto tenemos que creérnoslo en primer lugar y luego plasmarlo en la oferta para el turista, sin comprometer la calidad en nombre de un precio más barato, y destacarlo frente a la promoción de actividades que no aportan valor ni prestigio a la ciudad.

¿Qué esperas de la Barcelona de los próximos años?

Espero que Barcelona siga esta trayectoria de renovación y expansión a la que estamos asistiendo y, como decía antes, que nivele la oferta turística para dar la bienvenida a todo aquel que hasta ahora ha tachado Barcelona de su lista por demasiado “turística” o demasiado “fiestera”. Con los retos que nos esperan dentro del marco de Barcelona 2030 y el Mundial de Fútbol, estoy segura de que asistiremos a una transformación significativa a nivel urbanístico, social y sostenible.

¿Cuál sientes que es tu ciudad? ¿Qué es lo que más echas de menos?

Noticias relacionadas

¡La pregunta del millón! Cuando te mudas a otra ciudad, acabas por no sentirte realmente de ningún lugar en concreto y, a la vez, llevarte un 'mix' de ambas ciudades que acaba siendo tu nuevo "yo" allá donde vayas. Mis orígenes italianos son los cimientos de mi personalidad y de los valores en los que sigo creyendo y que me ayudan a tomar las decisiones importantes y las del día a día, y Barcelona representa los pilares que sustentan el techo de mis ambiciones.