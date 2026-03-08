Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
8MManifestación 8MGuerra IránCastilla y LeónHelicópteros Black HawkCalvasHerenciaBarçaBarcelonaAlzhéimerPensionesCambio de hora 2026
instagramlinkedin

Barrios de Barcelona

Ni Eixample ni Sarrià: el distrito que todos quieren para vivir en Barcelona y que fue independiente hasta 1897

El barrio aún conserva la esencia de pueblo y mantiene el ambiente vecinal que todos buscan

Calçats Conesa, histórica zapatería de Gràcia, cierra tras 145 años y cinco generaciones familiares

Cierra tras 80 años abierto en Gràcia el Forn Santa Clara, que no puede asumir el aumento del alquiler

Una comida popular organizada por el Mercat de l’Abaceria Central y otras entidades del barrio de la Vila de Gràcia, en el distrito de Gràcia, Barcelona.

Una comida popular organizada por el Mercat de l’Abaceria Central y otras entidades del barrio de la Vila de Gràcia, en el distrito de Gràcia, Barcelona. / Joan Cortadellas

Andrea Valenzuela García

Andrea Valenzuela García

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los residentes de Barcelona buscan calidad de vida, lo que se puede resumir en vivir entre calles tranquilas, con un buen entorno social y próxima a zonas de interés y comercio local.

El antiguo municipio independiente que fue agregado en 1897 a la capital de Catalunya y que se diferencia del resto de distritos en su estilo de vida es el distrito de Gràcia.

Gran intensidad urbana

Aunque es el distrito más pequeño de Barcelona, cuenta con más de 120.000 habitantes, siendo uno de los barrios con mayor densidad de la ciudad. Incluso puede superar los 600 habitantes por hectárea en algunas zonas.

La concentración humana no resulta opresiva, a pesar de caracterizarse por esta alta intensidad urbana. Es más, mantiene un ambiente vecinal y una calidad de vida que muchos barceloneses buscan.

Barrios en Gràcia

El indudable núcleo de los cinco barrios que conforman el distrito es la Vila de Gràcia, lo que da nombre al conjunto. Solo este centro histórico ya acumula 50.000 habitantes de los 120.000 totales.

Mantiene la esencia del antiguo municipio autónomo, ya que nunca han dejado de reivindicar su esencia con orgullo. Destaca por sus calles estrechas y por todas sus plazas, que siempre están llenas de vida. Entre las más conocidas, la de Sol, Diamant y Virreina.

En el norte, entre las colinas del Putxet y el Coll, la otra zona esencial del distrito es Vallcarca i els Penitents, que destaca por el puente de Vallcarca y su zona de casas bajas que dan sensación de estar en un pueblo pequeño.

En el extremo nororiental, al pie de la colina con el mismo nombre, está El Coll, que fue ganando entidad propia y se separó de Vallcarca. En este se encuentra el parque de la Creueta d'en Coll.

La zona con la edificación más reciente, y contigua a la Vila de Gràcia, es El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova, que cuenta con un sector más reciente y combina el ambiente tradicional de Gràcia con la ordenada zona de L'Eixample a su lado.

Por último, está el barrio de la Salut, mayormente conocido por el Park Güell de Antoni Gaudí. Recientemente, han ampliado los límites del barrio a ambos lados del tramo de la Travessera de Dalt, por el proyecto de reducción de tráfico.

Esencia bohemia y cultura local

Gràcia es el distrito que engloba la esencia bohemia y la activa cultura local por excelencia.

Es reconocido por sus espacios culturales diversos, alternativos y creativos, que van desde teatros independientes hasta galerías de arte contemporáneo, lo que lo convierte en un barrio ideal para artistas.

Los mercados locales también atraen a muchos vecinos por la variedad de productos frescos y de proximidad que ofrecen, como el marcado de la Abaceria Central. Además de los múltiples bares y restaurantes.

Quienes buscan vivir entre la auténtica Barcelona, encuentran toda esa esencia en sus calles empedradas, su historia y su energía creativa.

Noticias relacionadas y más

Sin embargo, lo que realmente lleva a todos los barceloneses a querer vivir en Gràcia es la unión que encuentran entre los vecinos y la energía social que los llevan a sentirse como si siguieran viviendo en aquel pueblo de finales del siglo XIX, aún estando en una gran ciudad como es Barcelona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Inditex y Alcampo construirán en Sant Adrià por encima del nivel de la calle para protegerse de inundaciones
  2. Los comercios del nuevo edificio Estel de Barcelona conquistan al vecindario
  3. Uno de cada tres asistentes al Mobile World Congress opta por el transporte público en sus desplazamientos
  4. Un cambio legal impulsado por el Govern facilitará a los ayuntamientos catalanes la legalización de unas 700 urbanizaciones
  5. El catalán no logra salir de las aulas en Barcelona: el 75% de los jóvenes solo usa el castellano en ocio y deportes
  6. Sant Adrià recibirá 9 millones de euros de Inditex y Alcampo para construir un bulevar y dos puentes
  7. Tráfico en Barcelona hoy, en directo: última hora de retenciones, buses desviados y alerta por lluvia
  8. Inditex aspira a estrenar parte de su complejo de oficinas en Sant Adrià en 2028 y acabarlo en 2030

Ni Eixample ni Sarrià: el distrito que todos quieren para vivir en Barcelona y que fue independiente hasta 1897

Ni Eixample ni Sarrià: el distrito que todos quieren para vivir en Barcelona y que fue independiente hasta 1897

Los mejores restaurantes para comer en Mataró según 'Tripadvisor': "La comida es siempre exquisita"

Los mejores restaurantes para comer en Mataró según 'Tripadvisor': "La comida es siempre exquisita"

Marcel Pons, dueño de un restaurante de Barcelona: "Solo en obras fueron 300.000 euros. Todavía no hemos recuperado la inversión"

Marcel Pons, dueño de un restaurante de Barcelona: "Solo en obras fueron 300.000 euros. Todavía no hemos recuperado la inversión"

El homenaje pendiente al guitarrista Miguel Borrull, padre del flamenco catalán y fundador del Villa Rosa en Barcelona

El homenaje pendiente al guitarrista Miguel Borrull, padre del flamenco catalán y fundador del Villa Rosa en Barcelona

Los vertidos incontrolados dejan cada año entre diez y quince toneladas de residuos en el entorno natural de Mataró

Los vertidos incontrolados dejan cada año entre diez y quince toneladas de residuos en el entorno natural de Mataró

8M Barcelona 2026: Horarios y recorridos de las dos grandes manifestaciones de la ciudad

Los 5 mejores restaurantes de Cornellà según Tripadvisor

Los 5 mejores restaurantes de Cornellà según Tripadvisor

Tercer día de búsqueda del conductor de la furgoneta arrastrada por el río Mogent en Llinars del Vallès

Tercer día de búsqueda del conductor de la furgoneta arrastrada por el río Mogent en Llinars del Vallès