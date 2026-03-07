Los comercios del nuevo edificio Estel de Barcelona conquistan al vecindario

De dentro hacia fuera y de fuera hacia dentro, el edificio Estel de Barcelona ha dinamizado en pocos meses un sector de la Nova Esquerra de l'Eixample que sufrió durante años el abandono y degradación de la antigua sede de Telefónica. Sus 52.000 m2 alquilables, no solo ya han insuflado cientos de trabajadores a la zona (se estima que llegarán a ser más de 4.000), sino que ejercen de polo de atracción para el vecindario por la oferta comercial de sus bajos. De desierto a zona concurrida, por obra y gracia del regreso de la actividad económica.

Según los últimos datos oficiales aportados hace un mes, cuando Inmocaixa adquirió el edificio a los fondos Freo y Bain Capital por 385 millones de euros (la cifra más alta pagada en la ciudad por un edificio único de oficinas), la contratación de superficie en el Estel alcanza ya el 93%, aunque todavía hay diversas empresas que están acondicionando espacios para poderse instalar. El AstraZeneca Global Hub, con unos 30.000 m2 en nueve plantas, es la apuesta más ambiciosa, que suma ya más de 1.600 trabajadores instalados, con la previsión de alcanzar los 2.000 a final de año. Constituye un ecosistema en sí misma, como informó este diario. Pero también han arraigado ya otras empresas del ámbito de la innovación y tecnología, como Codeway y SII Group, entre otras.

Establecimiento de Santa Glòria, en los bajos del edificio Estel. / MANU MITRU / EPC

Más allá del progresivo efecto del desembarco de plantillas, quienes hacen ya uso y disfrute de los espacios comerciales de la planta baja son los vecinos del distrito u otros trabajadores de la zona. Esta ocupa 3.000 metros cuadrados y además del gran hall del edificio, suma distintos locales perimetrales. Desde finales del año pasado ya han abierto el restaurante Casa Carmen (acceso por avenida Roma), la cadena de comida saludable Honest Greeens (de 400 m2) en la confluencia con Calàbria, un supermercado ecológico Veritas (también con platos preparados) de 150 metros cuadrados en Mallorca con Viladomat, y una cafetería Santa Glòria del mismo tamaño en lateral de Calàbria. Quedan por abrir dos espacios: un local de 350 metros cuadrados en Viladomat con Roma, y otro pequeño de 30 metros cuadrados.

El inmueble cuenta también con un pequeño super de Veritas. / MANU MITRU / EPC

Buena respuesta a las novedades

Los propios operadores consultados están sorprendidos por la respuesta de los residentes de la zona. En Casa Carmen, con un interiorismo espectacular y tres tipos de menú fijo (desde 25,95 euros), además de la fórmula de mediodía por 16,95 euros, se puede ver a primera vista el efecto. A mediodía se llena tanto de personal del Estel como de residentes y trabajadores del Eixample izquierdo. Hay público de todas las edades y generaciones. Pero también funciona para las familias el fin de semana, y por la noche está igualmente animado, posiblemente cubriendo un hueco de mercado en la zona. Cuentan que están acogiendo celebraciones y algunos eventos, y que además en pocos meses contarán con una amplia terraza en la avenida, una vez acaben las obras de urbanización del entorno.

También en Santa Glòria están encantados con la respuesta del barrio. No es la cafetería más económica del barrio, pero sí un espacio de encuentro agradable, donde también se puede comer informalmente y en el que coindicen profesionales con su ordenador y señoras tomando un café con las amigas. Otro tanto sucede en Veritas, que aunque vende platos preparados muy útiles para empleados del Estel que busquen algo rápido, también abastece de alimentos de proximidad al vecindario.

Nuevo Honest Green en el edificio Estel, con acceso desde la avenida de Roma. / MANU MITRU / EPC

Honest Green, por su parte, ha llevado a esta zona su fórmula de platos y 'bowls' flexibles y sanos, y es frecuente verlo lleno en horas punta, con un público muy joven y multicultural. Se pueden escuchar varios idiomas entre sus mesas.

Un local que está inmerso en obras y ha generado expectación es el del futuro gimnasio Planet Fitness, que ha contratado 1.700 m2 en tres niveles que abarcan también una parte de la -1 y la planta de calle en la parte de Calàbria-Mallorca, abierto al barrio. Pese a sus precios asequibles, la marca se distingue por distintos tipos de tarifa y servicios que incluyen hasta peluquería. Todavía habrá que esperar unos meses para su apertura.

Impacto moderado en el entorno

La dinamización comercial de las calles que rodean el Estel, en cambio, avanza más lentamente. Negocios situados al entorno esperaban un mayor efecto en su facturación. "Pensamos que con tanta oficina se nos llenaría el bar, pero ellos tienen de todo dentro del edificio", señalan en un bar de Calàbria. En otro en la calle de Mallorca que sufrió de cerca las largas obras, cuentan que notan algo más de clientela a la hora de comer o en la terraza, ya que aceptan los tíquets restaurante que tienen muchos empleados de las distintas empresas, aunque no es un gran volumen. Se agradece tener un foco de actividad a pocos metros, aunque el 'gigante' de cristal resulte bastante autosuficiente, apuntan desde el Eix Comercial Nou Eixample.

En las manzanas más cercanas aún hay diversos locales cerrados en alquiler, tras la crisis de la pandemia y la vorágine de obras que acompañó la rehabilitación del edificio de 13 plantas. Es posible que la plena ocupación del nuevo bloque de oficinas en próximos meses ayude a la reactivación, apuntan algunos comerciantes. La nueva vida del Estel, que además se distingue en el distrito por sus certificaciones de sostenibilidad LEED, WELL, WiredScore y SmartScore Platino, alcanzará su plenitud cuando se complete la contratación, pero sobre todo cuando acaben las obras de la nueva plaza de 8.800 m² para el vecindario en la avenida reurbanizada, con un coste total de 4,5 millones de euros.