Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránRosalíaHelicópteros Black HawkDermatologíaEster ExpósitoRodaliesBarcelonaLeón XIVPedro RuizAlzhéimerPensionesCambio de hora 2026
instagramlinkedin

Evento histórico

Doctor Prats interpretará la canción oficial de la Grand Départ del Tour de Francia en Barcelona

La canción se estrenará el próximo 26 de marzo en el marco de la 'Festa dels 100 dies' que tendrá lugar en el paseo Lluís Companys

La presentación de equipos del Tour 2026 se hará a las puertas de la Sagrada Família

Víctor Martínez y Marc Riera, de Doctor Prats, fotografiados este miércoles en Barcelona

Víctor Martínez y Marc Riera, de Doctor Prats, fotografiados este miércoles en Barcelona / FERRAN SENDRA

Europa Press

Europa Press

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ayuntamiento de Barcelona ha escogido al grupo Doctor Prats para crear e interpretar la canción oficial de la Grand Départ del Tour de Francia en Barcelona en 2026, un tema que aspira a convertirse en la banda sonora de este "evento histórico" y uno de los grandes temas del verano, informa el consistorio en un comunicado este sábado.

La canción se estrenará el próximo 26 de marzo en el marco de la 'Festa dels 100 dies' que tendrá lugar en el paseo Lluís Companys, cuyo acto marcará la cuenta atrás de los 100 días para el inicio del Tour de Francia.

Noticias relacionadas

El concejal de Deportes, David Escudé, ha afirmado que para la ciudad es un orgullo acoger la Grand Départ: "Queríamos que este hito contara con una banda sonora a la altura, una canción capaz de conectar con la energía y la ilusión colectiva que ya se respira en la ciudad", ha indicado, además de añadir que Doctor Prats es un grupo que encaja perfectamente con el espíritu festivo, transversal y abierto que define a Barcelona.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sant Adrià recibirá 9 millones de euros de Inditex y Alcampo para construir un bulevar y dos puentes
  2. Inditex y Alcampo construirán en Sant Adrià por encima del nivel de la calle para protegerse de inundaciones
  3. Queremos que los vecinos confíen en nosotros': una noche con los nuevos serenos que refuerzan la seguridad en Esplugues
  4. Un cambio legal impulsado por el Govern facilitará a los ayuntamientos catalanes la legalización de unas 700 urbanizaciones
  5. Tráfico en Barcelona hoy, en directo: última hora de retenciones, buses desviados y alerta por lluvia
  6. Terrassa podrá multar a las familias con hijos absentistas: sanciones de 3.000 euros en casos graves
  7. Uno de cada tres asistentes al Mobile World Congress opta por el transporte público en sus desplazamientos
  8. La automovilística china Chery se instalará en el parque empresarial Arboretum2 de Cornellà en otoño de 2026

Isabel Segura, historiadora del feminismo: “Hemos vivido mejor porque las mujeres participaron en la construcción de la democracia”

Isabel Segura, historiadora del feminismo: “Hemos vivido mejor porque las mujeres participaron en la construcción de la democracia”

Continúa la búsqueda del conductor de una furgoneta arrastrada por el río Mogent en Llinars del Vallès

Barcelona refuerza la defensa legal de los vecinos ante prácticas abusivas en vivienda

Barcelona refuerza la defensa legal de los vecinos ante prácticas abusivas en vivienda

Doctor Prats interpretará la canción oficial de la Grand Départ del Tour de Francia en Barcelona

Doctor Prats interpretará la canción oficial de la Grand Départ del Tour de Francia en Barcelona

Una orquídea de Darwin, algo increíble en Barcelona, y las cattleyas de Proust toman el Hivernacle de la Ciutadella

Una orquídea de Darwin, algo increíble en Barcelona, y las cattleyas de Proust toman el Hivernacle de la Ciutadella

Barcelona se convierte en una de las mejores ciudades de Europa para disfrutar del fútbol: lo dice este estudio

Barcelona se convierte en una de las mejores ciudades de Europa para disfrutar del fútbol: lo dice este estudio

El Papa visitará Montserrat el 10 de junio antes de oficiar una misa en la Sagrada Família

Los comercios del nuevo edificio Estel de Barcelona conquistan al vecindario

Los comercios del nuevo edificio Estel de Barcelona conquistan al vecindario