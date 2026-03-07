Evento histórico
Doctor Prats interpretará la canción oficial de la Grand Départ del Tour de Francia en Barcelona
La canción se estrenará el próximo 26 de marzo en el marco de la 'Festa dels 100 dies' que tendrá lugar en el paseo Lluís Companys
La presentación de equipos del Tour 2026 se hará a las puertas de la Sagrada Família
El Ayuntamiento de Barcelona ha escogido al grupo Doctor Prats para crear e interpretar la canción oficial de la Grand Départ del Tour de Francia en Barcelona en 2026, un tema que aspira a convertirse en la banda sonora de este "evento histórico" y uno de los grandes temas del verano, informa el consistorio en un comunicado este sábado.
La canción se estrenará el próximo 26 de marzo en el marco de la 'Festa dels 100 dies' que tendrá lugar en el paseo Lluís Companys, cuyo acto marcará la cuenta atrás de los 100 días para el inicio del Tour de Francia.
El concejal de Deportes, David Escudé, ha afirmado que para la ciudad es un orgullo acoger la Grand Départ: "Queríamos que este hito contara con una banda sonora a la altura, una canción capaz de conectar con la energía y la ilusión colectiva que ya se respira en la ciudad", ha indicado, además de añadir que Doctor Prats es un grupo que encaja perfectamente con el espíritu festivo, transversal y abierto que define a Barcelona.
