Continúa la búsqueda del conductor de una furgoneta arrastrada por el río Mogent en Llinars del Vallès

Los Bombers de la Generalitat continúan la búsqueda del conductor de una furgoneta arrastrada por el río Mogent en Llinars del Vallès. Una quincena de dotaciones de los Bombers peinaron la zona intensamente durante toda la noche y este sábado por la mañana se hizo el relevo con efectivos del GRAE, GRAE subacuático, drones y unidad canina.

Si las condiciones meteorológicas lo permiten, en las próximas horas se incorporarán también medios aéreos. La búsqueda se concentra en el lecho del río Mogent -revisando márgenes y puntos vulnerables- desde el punto donde fue arrastrado el vehículo y hasta cinco kilómetros aguas abajo. El conductor fue arrastrado ayer viernes por la tarde cuando intentó atravesar el Mogent por una pasarela cerrada por la Policía Local.

La pasarela está a la altura de la empresa Flamagas y la furgoneta fue arrastrada por el agua un kilómetro y medio más allá de la desembocadura de la riera de Giola. El conductor tuvo tiempo de llamar a un amigo oa un familiar para que alertara a las autoridades cuando ha visto que el agua ya le entraba en la cabina y que no podía salir. Los Bomberos recibieron el aviso a través del teléfono 112 sobre las dos y media del mediodía, y se desplazaron inmediatamente al lugar. El alcalde de Llinars del Vallès, Martí Pujol, indicó que el conductor no era del pueblo y que probablemente se había equivocado de camino. También explicó que el arroyo se había llevado la furgoneta "en pocos minutos", y describió que el lugar por el que intentó pasar es un punto donde el arroyo "se estrecha y no puedes controlar el agua que pasa".