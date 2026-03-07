En el distrito de Sants-Montjuïc
Collboni entrega las llaves de las 40 parcelas del huerto urbano de Can Mestres a nuevos usuarios
Este huerto dispone de 50 parcelas, 10 de las cuales ya han sido adjudicadas a entidades sin ánimo de lucro
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha entregado este sábado las llaves de las 40 parcelas para gente mayor del huerto urbano de Can Mestres, en el distrito de Sants-Montjuïc, el primer espacio de la Xarxa d'Horts Urbans impulsada por el Institut Municipal de Parcs i Jardins en el año 1997.
En total, este huerto dispone de 50 parcelas, 10 de las cuales ya han sido adjudicadas a entidades sin ánimo de lucro, y las otras 40 a nuevos usuarios, informa el Ayuntamiento de la capital catalana en un comunicado.
Durante este marzo se están llevando a cabo en los 10 distritos de la ciudad las adjudicaciones a usuarios que cultivarán los huertos urbanos, y en total Barcelona dispone de 15 distribuidos en todos sus distritos.
