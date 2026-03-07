Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránRosalíaEmbalsesTrumpHelicópteros Black HawkDermatologíaEster ExpósitoRodaliesBarcelonaAlzhéimerPensionesCambio de hora 2026
instagramlinkedin

En el distrito de Sants-Montjuïc

Collboni entrega las llaves de las 40 parcelas del huerto urbano de Can Mestres a nuevos usuarios

Este huerto dispone de 50 parcelas, 10 de las cuales ya han sido adjudicadas a entidades sin ánimo de lucro

Collboni plantea subir impuestos a los compradores de pisos que no residan en Barcelona

Ahorrar es uno de los atractivos que ofrecen los huertos urbanos.

Ahorrar es uno de los atractivos que ofrecen los huertos urbanos. / Ricard Fadrique

Europa Press

Europa Press

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha entregado este sábado las llaves de las 40 parcelas para gente mayor del huerto urbano de Can Mestres, en el distrito de Sants-Montjuïc, el primer espacio de la Xarxa d'Horts Urbans impulsada por el Institut Municipal de Parcs i Jardins en el año 1997.

En total, este huerto dispone de 50 parcelas, 10 de las cuales ya han sido adjudicadas a entidades sin ánimo de lucro, y las otras 40 a nuevos usuarios, informa el Ayuntamiento de la capital catalana en un comunicado.

Noticias relacionadas

Durante este marzo se están llevando a cabo en los 10 distritos de la ciudad las adjudicaciones a usuarios que cultivarán los huertos urbanos, y en total Barcelona dispone de 15 distribuidos en todos sus distritos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sant Adrià recibirá 9 millones de euros de Inditex y Alcampo para construir un bulevar y dos puentes
  2. Inditex y Alcampo construirán en Sant Adrià por encima del nivel de la calle para protegerse de inundaciones
  3. Queremos que los vecinos confíen en nosotros': una noche con los nuevos serenos que refuerzan la seguridad en Esplugues
  4. Un cambio legal impulsado por el Govern facilitará a los ayuntamientos catalanes la legalización de unas 700 urbanizaciones
  5. Los comercios del nuevo edificio Estel de Barcelona conquistan al vecindario
  6. Uno de cada tres asistentes al Mobile World Congress opta por el transporte público en sus desplazamientos
  7. Tráfico en Barcelona hoy, en directo: última hora de retenciones, buses desviados y alerta por lluvia
  8. Terrassa podrá multar a las familias con hijos absentistas: sanciones de 3.000 euros en casos graves

Collboni entrega las llaves de las 40 parcelas del huerto urbano de Can Mestres a nuevos usuarios

Collboni entrega las llaves de las 40 parcelas del huerto urbano de Can Mestres a nuevos usuarios

Isabel Segura, historiadora del feminismo: “Hemos vivido mejor porque las mujeres participaron en la construcción de la democracia”

Isabel Segura, historiadora del feminismo: “Hemos vivido mejor porque las mujeres participaron en la construcción de la democracia”

Los mejores restaurantes de Sabadell: alternativas para todos los bolsillos

Los mejores restaurantes de Sabadell: alternativas para todos los bolsillos

Barcelona refuerza la defensa legal de los vecinos ante prácticas abusivas en vivienda

Barcelona refuerza la defensa legal de los vecinos ante prácticas abusivas en vivienda

Doctor Prats interpretará la canción oficial de la Grand Départ del Tour de Francia en Barcelona

Doctor Prats interpretará la canción oficial de la Grand Départ del Tour de Francia en Barcelona

Una orquídea de Darwin, algo increíble en Barcelona, y las cattleyas de Proust toman el Hivernacle de la Ciutadella

Una orquídea de Darwin, algo increíble en Barcelona, y las cattleyas de Proust toman el Hivernacle de la Ciutadella

Barcelona se convierte en una de las mejores ciudades de Europa para disfrutar del fútbol: lo dice este estudio

Barcelona se convierte en una de las mejores ciudades de Europa para disfrutar del fútbol: lo dice este estudio

El Papa visitará Montserrat el 10 de junio antes de oficiar una misa en la Sagrada Família