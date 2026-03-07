Barcelona se convierte en una de las mejores ciudades de Europa para disfrutar del fútbol: lo dice este estudio

El fútbol es uno de los deportes que más interés despierta en todo el mundo. Lo que atrae a tantos seguidores no solo la competición, sino todas las actividades y hábitos que hay detrás, como el turismo deportivo, que es fundamental para muchos de sus aficionados.

Según un estudio sobre la cultura de los seguidores de fútbol, la capital catalana se ha consolidado como la segunda mejor ciudad de Europa para viajar a disfrutar del deporte en directo.

Opinión de 5.000 aficionados

El informe ha recogido la opinión de 5.000 aficionados de las cinco grandes ligas del continente, España, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, con una muestra de mil seguidores por país.

Los expertos en investigación de mercado OnePoll han realizado este estudio que ha sido encargado por la UEFAEuropa Leaguey la UEFA Conference League, patrocinado por la empresa Enterprise Rent A Car.

Mejor ciudad española para viajar

Los resultados muestran que el país que lidera el podio de los lugares europeos favoritos donde más disfrutan del fútbol es Reino Unido, según los españoles. Este tiene el triple de popularidad que la segunda opción, Italia.

Asimismo, Londres es la ciudad más elegida como destino favorito para desplazarse, que ha obtenido un 32% de los votos españoles. Después de esta ciudad, la segunda es Barcelona, con un 13%, y, después, Madrid con un 11%. Por lo que, la mejor ciudad española para viajar a disfrutar un partido es la capital de Catalunya.

Sin embargo, la mejor ciudad española para ver fútbol es Madrid, según el 35% de los votantes españoles. A esta le sigue Barcelona (22%), Sevilla (12%) y Bilbao (11%).

Gastronomía española

Los aficionados españoles también han votado a Madrid como la mejor opción gastronómica del fútbol nacional. Uno de cada cuatro afirma que la cocina de alrededor y de dentro del estadio es la mejor del país. Barcelona queda por detrás, con un 15%, y San Sebastián es la tercera.

Entre los cinco países europeos encuestados, España se considera la favorita para obtener aperitivos, con un 72% de los votos.

Hábitos del día del partido

Los seguidores españoles se consideran los más apasionados (52%). Además, pasan un 30% del partido cantando, mientras que los ingleses lo hacen durante un 24%.

La mayoría de los apasionados del país tiene una superstición para el día del partido, como llevar una prenda de ropa específica, que lo hace un 78%, o irse del partido antes del pitido final: un 32% declara hacerlo de forma habitual, mientras que un 56% lo ha hecho al menos una vez.

Dedicación de los seguidores

Los seguidores que acuden a partidos habitualmente, lo hacen sin importar el clima que haga, el resultado del partido, e incluso la mayoría, el 81% está dispuesto a viajar tres o más horas para asistir a un encuentro.

La dedicación de los aficionados por su equipo supera el hecho de ganar el partido: un 66% afirma que el resultado no es lo más importante. Para la mayoría de ellos, en cambio, es más importante valorar la historia del club, el ambiente durante la competición y el vínculo con su comunidad.