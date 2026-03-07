Barcelona refuerza la defensa legal de los vecinos ante prácticas abusivas en vivienda

El Ayuntamiento de Barcelona ha ampliado a todos los distritos de la ciudad el servicio de orientación jurídica en materia de vivienda, que hasta ahora solo funcionaba en la Oficina de Vivienda de Ciutat Vella. La medida se ha puesto en marcha tras la firma de un convenio con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y estará disponible desde este mes de marzo en todas las oficinas de vivienda municipales.

El objetivo principal del servicio es facilitar la tramitación de la justicia gratuita para personas con pocos recursos económicos y ofrecer asesoramiento jurídico en procesos relacionados con la vivienda. El consistorio también busca actuar de forma preventiva ante la pérdida de vivienda en situaciones de vulnerabilidad y detectar prácticas abusivas o ilegales en el mercado inmobiliario.

Con la ampliación del programa se refuerza el equipo de profesionales: el servicio pasa de contar con una persona contratada a tiempo parcial a tres profesionales a jornada completa y una a tiempo parcial. En total, habrá atención dos mañanas a la semana en cada oficina de vivienda, además de refuerzos por la tarde en tres de ellas.

El Ayuntamiento calcula que, gracias a esta ampliación, se podrán realizar cerca de 3.000 asesoramientos jurídicos y tramitar alrededor de 800 expedientes de solicitud de justicia gratuita cada año.

Además de orientar a los usuarios en procedimientos judiciales, el servicio pretende identificar situaciones de abuso o irregularidad, como el grave deterioro de las viviendas, subidas desproporcionadas del alquiler o fraudes vinculados a los contratos de temporada.

La extensión del servicio permitirá acercar el asesoramiento jurídico a los barrios y facilitar el acceso a personas que tienen dificultades de movilidad, barreras lingüísticas o escasos conocimientos digitales. También favorecerá la coordinación entre los abogados del ICAB y el personal de las oficinas de vivienda que acompaña a los usuarios durante los procesos administrativos y judiciales.

El teniente de alcaldía de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, ha destacado que la decisión de ampliar el servicio responde al buen funcionamiento que había tenido hasta ahora en Ciutat Vella y a la creciente demanda de orientación jurídica en cuestiones relacionadas con la vivienda. “Con este refuerzo se busca cubrir todos los distritos y garantizar que las personas con menos recursos puedan mantenerse en sus hogares cuando tienen derecho a ello”, ha señalado.

La iniciativa se enmarca en el Pla Viure, la estrategia municipal que fija las políticas de vivienda de la ciudad y que tiene entre sus prioridades ampliar el parque público, incrementar la oferta de alquiler asequible, mejorar la rehabilitación de viviendas y ayudar a las personas con menos ingresos a conservar su hogar.