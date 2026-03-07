8M Barcelona 2026: Horarios, recorridos y todo lo que debes saber sobre las dos grandes manifestaciones feministas

El próximo domingo, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Barcelona volverá a ser escenario de dos grandes movilizaciones feministas, un año más, para visibilizar las luchas por los derechos de las mujeres y contra todas las formas de violencia y discriminación que aún a día de hoy sufre esta mitad de la población.

Cabe recordar que fue en 2025 cuando, por primera vez, se organizaron estas dos grandes manifestaciones de manera separada en la capital catalana. Hasta entonces, la principal movilización había sido la convocada por la Assemblea 8M, que a día de hoy sigue siendo considerada la manifestación unitaria del 8M en Barcelona.

La división surgió principalmente porque otros grupos feministas se muestran contrarios a la ley trans y no consideran a las mujeres trans como sujetos del feminismo, lo que ha generado un cisma respecto a la convocatoria principal. Por ello, desde el año pasado también tiene lugar en el centro de la ciudad otra movilización organizada por el Moviment Feminista de Barcelona.

No obstante, ambas manifestaciones coinciden en la necesidad de salir a las calles para visibilizar injusticias y reclamar derechos, aunque difieran en sus enfoques y prioridades.

Manifestación del 8M en Barcelona. / Jordi Otix / EPC

Manifestación unitaria: Assemblea 8M

La primera manifestación, organizada por la Assemblea 8M, comenzará a las 11:30 horas en los Jardinets de Gràcia. La marcha recorrerá el paseo de Gràcia, desviándose por la ronda Sant Pere antes de llegar a la Plaza de Catalunya, para continuar hasta el Arc de Triomf, donde se celebrará el acto final en el paseo de Lluís Companys. Este año, la organización pone el foco en la crisis social, económica y política que hay a nivel global.

Desde la Assemblea 8M han subrayado que esta movilización pretende enfrentar “el avance de la extrema derecha, el racismo, el antifeminismo y la LGTBIQA+fobia a escala global”. También denuncian las políticas represivas y antimigratorias, el aumento del militarismo y los conflictos armados, y alertan sobre la crisis de cuidados, la precarización laboral y la feminización de la pobreza.

Con el lema “Ni un paso atrás. Lucha transfeminista ante el imperialismo colonial y fascista", su reivindicación se centra en exigir servicios públicos universales, derechos laborales completos, especialmente en sectores feminizados, la protección de maternidades libres y respetadas, así como el fin de todas las violencias machistas, aún muy presentes a día de hoy. Además, ponen el foco en los derechos de las personas migrantes y critican la normalización de políticas que criminalizan la migración y erosionan derechos fundamentales.

Manifestación del Moviment Feminista de Barcelona

Por otro lado, el Moviment Feminista de Barcelona organiza otra manifestación que comenzará a las 12:00 horas en la Plaza de Catalunya.

En su convocatoria, destacan que buscan denunciar la violencia machista en todas sus formas, la explotación de los cuerpos, del tiempo y del trabajo, y defender que los derechos de las mujeres no se negocian mientras crecen las desigualdades.

En este caso, ponen el foco en la fuerza de la unidad de las mujeres: “Salimos con energía, unidad y conciencia. Porque somos red. Porque somos lucha. Porque, cuando las mujeres nos organizamos, la historia se mueve", han reivindicado en sus canales oficiales.