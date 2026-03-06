Borrasca Regina
El viento y la lluvia derriban una tipuana de grandes dimensiones en el barrio Gòtic de Barcelona
El temporal tumba el árbol de gran tamaño en la plaza Vila de Madrid, situada en el centro histórico de la ciudad
Borrasca Regina, en directo: última hora de las fuertes lluvias y viento en Catalunya y aumento del caudal de ríos en Girona
La borrasca Regina, acompañada de fuertes rachas de viento y lluvia, ha tumbado un árbol de gran tamaño este viernes en el centro histórico de Barcelona. El temporal ha derrumbado la tipuana tipu durante la pasada madrugada en la plaza Vila de Madrid, en el barrio Gòtic.
El ejemplar se ha desplomado en la parte ajardinada del centro de la plaza, situada en un punto altamente transitado en el núcleo histórico de la capital. Conocida por albergar una necrópolis con varias tumbas de la época romana, la explanada se halla a medio camino de La Rambla y el Portal de l'Àngel, puntos neurálgicos de la oferta turística y comercial de Ciutat Vella.
Algunas ramas desprendidas han caído sobre el contorno de la valla que envuelve el jardín y el yacimiento histórico, donde a diario se asoman turistas, peatones y escolares. El Ayuntamiento de Barcelona atribuye el hundimiento de la tipuana al efecto del viento, a lo que suma que el terreno estaba muy húmedo a causa de la lluvia.
Por su parte, la entidad Xarxa Veïnal Gòtic ha achacado el percance al "abandono" y la "falta de mantenimiento" que observa en la plaza Vila de Madrid. Sostiene que propuso podar en la zona hace casi un par de meses. "Denunciamos la dejadez y la omisión de nuestras sugerencias", ha criticado la asociación, que urge una reforma integral de la plaza.
