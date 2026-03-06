Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránTiempoEduard SallentDAO PolicíaCáncerEmmanuel CarrèreTurista atrapadoHospital BellvitgeCambio de hora 2026Bridgerton catalán
instagramlinkedin

Borrasca Regina

El viento y la lluvia derriban una tipuana de grandes dimensiones en el barrio Gòtic de Barcelona

El temporal tumba el árbol de gran tamaño en la plaza Vila de Madrid, situada en el centro histórico de la ciudad

Borrasca Regina, en directo: última hora de las fuertes lluvias y viento en Catalunya y aumento del caudal de ríos en Girona

La tipuana tipu caída por efecto de la borrasca Regina en la plaza Vila de Madrid, en Barcelona.

La tipuana tipu caída por efecto de la borrasca Regina en la plaza Vila de Madrid, en Barcelona. / CEDIDA

Jordi Ribalaygue

Jordi Ribalaygue

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La borrasca Regina, acompañada de fuertes rachas de viento y lluvia, ha tumbado un árbol de gran tamaño este viernes en el centro histórico de Barcelona. El temporal ha derrumbado la tipuana tipu durante la pasada madrugada en la plaza Vila de Madrid, en el barrio Gòtic.

El ejemplar se ha desplomado en la parte ajardinada del centro de la plaza, situada en un punto altamente transitado en el núcleo histórico de la capital. Conocida por albergar una necrópolis con varias tumbas de la época romana, la explanada se halla a medio camino de La Rambla y el Portal de l'Àngel, puntos neurálgicos de la oferta turística y comercial de Ciutat Vella.

El árbol caído por efecto del viento y la lluvia en la plaza Vila de Madrid, en Barcelona.

El árbol caído por efecto del viento y la lluvia en la plaza Vila de Madrid, en Barcelona. / CEDIDA

Algunas ramas desprendidas han caído sobre el contorno de la valla que envuelve el jardín y el yacimiento histórico, donde a diario se asoman turistas, peatones y escolares. El Ayuntamiento de Barcelona atribuye el hundimiento de la tipuana al efecto del viento, a lo que suma que el terreno estaba muy húmedo a causa de la lluvia.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, la entidad Xarxa Veïnal Gòtic ha achacado el percance al "abandono" y la "falta de mantenimiento" que observa en la plaza Vila de Madrid. Sostiene que propuso podar en la zona hace casi un par de meses. "Denunciamos la dejadez y la omisión de nuestras sugerencias", ha criticado la asociación, que urge una reforma integral de la plaza.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El 84% de las pasajeras de taxi se sienten más seguras al pedirlo por una app y tener identificado al conductor
  2. Sant Adrià recibirá 9 millones de euros de Inditex y Alcampo para construir un bulevar y dos puentes
  3. La automovilística china Chery se instalará en el parque empresarial Arboretum2 de Cornellà en otoño de 2026
  4. Queremos que los vecinos confíen en nosotros': una noche con los nuevos serenos que refuerzan la seguridad en Esplugues
  5. Inditex y Alcampo construirán en Sant Adrià por encima del nivel de la calle para protegerse de inundaciones
  6. Un cambio legal impulsado por el Govern facilitará a los ayuntamientos catalanes la legalización de unas 700 urbanizaciones
  7. El gobierno de Albiol asegura que prohibirá los pisos turísticos en Badalona antes del verano
  8. Empieza la reforma que convertirá la calle de Sant Hipòlit de Sant Andreu en una plataforma única

El viento y la lluvia derriban una tipuana de grandes dimensiones en el barrio Gòtic de Barcelona

El viento y la lluvia derriban una tipuana de grandes dimensiones en el barrio Gòtic de Barcelona

Muere un joven de 20 años atropellado por una moto en Cornellà

Muere un joven de 20 años atropellado por una moto en Cornellà

Empieza uno de los juicios del 'Cas Mercuri' de Sabadell previstos para este 2026

Uno de cada tres asistentes al Mobile World Congress opta por el transporte público en sus desplazamientos

Uno de cada tres asistentes al Mobile World Congress opta por el transporte público en sus desplazamientos

Tráfico en Barcelona hoy, en directo: última hora de las lluvias, accidentes y retenciones en las carreteras

Tráfico en Barcelona hoy, en directo: última hora de las lluvias, accidentes y retenciones en las carreteras

Cinco de los diez puntos calientes de grafitis en Barcelona están en esta calle

Cinco de los diez puntos calientes de grafitis en Barcelona están en esta calle

La oposición a Albiol en Badalona forzará un pleno extraordinario tras las dos muertes de personas sintecho de esta semana

La oposición a Albiol en Badalona forzará un pleno extraordinario tras las dos muertes de personas sintecho de esta semana

Sant Just Desvern y Esplugues cierran los accesos a zonas boscosas por el alto riesgo de peste porcina

Sant Just Desvern y Esplugues cierran los accesos a zonas boscosas por el alto riesgo de peste porcina