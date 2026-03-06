Tres ciudades del área de Barcelona superan la barrera del 20% de mujeres en sus Policías Locales

Las Policías Locales son la gran asignatura pendiente de las políticas de igualdad de los ayuntamientos de Catalunya: la infrarrepresentación de mujeres está enquistada en los cuerpos policiales. La reserva femenina del 40% de plazas por imperativo legal es todavía reciente, de modo que únicamente se ha podido aplicar a las pocas convocatorias municipales de los últimos cinco años. Muestra de ello es el desequilibrio que persiste entre la proporción de mujeres en las plantillas de los consistorios y la ratio femenina de las plantillas policiales. En el área de Barcelona, mientras los ayuntamientos en global registran un 53% de trabajadoras, las Policías Locales se limitan a una media de un 16% de mujeres en las plantillas, según datos de la Diputación de Barcelona (DIBA). El fenómeno se agrava en los puestos de mando: tan sólo un 9% de los responsables policiales son mujeres.

Pero hay notables excepciones que se van consolidando. Los últimos datos muestran que, por primera vez, desde el 2024 tres ciudades del área de Barcelona logran superar el 20% de mujeres en las plantillas de Policías Locales. Se trata de Mollet del Vallès (22,06%), Vilanova i la Geltrú (21,43%) y Rubí (20%), que han ido incrementando la presencia femenina en sus plantillas desde el año 2021. Los mayores incrementos se sitúan en Mollet y Vilanova, que han pasado de en torno al 12% de agentes mujeres al actual 22%.

"La incorporación de la perspectiva feminista en las políticas de seguridad es imprescindible para avanzar hacia sociedades más justas y seguras; integrar esta perspectiva refuerza la eficacia de las intervenciones policiales", explica a EL PERIÓDICO Raquel Albiol, vicepresidenta y responsable del área de Feminismos e Igualdad de la DIBA. Secundan esa mirada tanto la alcaldesa de Mollet, Mireia Dionisio, como el alcalde de Vilanova, Juan Luis Ruiz. "Aunque queda camino por recorrer, nuestro compromiso consta en el Plan de seguridad y tenemos bien presente la visión para incrementar de forma progresiva la presencia de las mujeres en nuestra Policía", apuntala Ruiz. De las 16 plazas de agentes convocadas en Vilanova vía concurso público entre 2024 y 2025, un total de cinco las ocupan mujeres.

El caso Mollet del Vallès es singular. El municipio vallesano tiene tradición de impulso femenino en su plantilla policial desde la alcaldía (1987-2003) de la histórica Montserrat Tura, que fue 'consellera' de Interior de la Generalitat entre 2003 y 2006. "Mollet es un histórico de la igualdad aplicada a sus cuerpos de seguridad por el fenómeno de Tura", cuenta Joan Miquel Capell, jefe del Gabinete de Prevención y Seguridad de la DIBA.

La dificultad de los pequeños ayuntamientos

Aunque los incrementos son tímidos, la proporción de mujeres en las plantillas policiales del área de Barcelona ha crecido durante los últimos años. Si en 2024 la media es de un 16%, en 2021 rondaba un 13%. Una evolución parecida a la del dato de mujeres con responsabilidad policial: del 8% del 2021 al 10% del 2024.

Barcelona capital, por ejemplo, ronda el 19% femenino en su plantilla de Guardia Urbana, aunque los mandos policiales barceloneses apenas son mujeres en un 2% de los casos. Por su parte, municipios como Manresa, Sant Cugat del Vallès, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet o L'Hospitalet de Llobregat no llegan al 12% de representación femenina en sus plantillas policiales, aunque desde la DIBA remarcan la cautela con la que leer los datos, ya que no se trata de estadísticas oficiales sino de registros que la propia administración supramunicipal recaba de los consistorios para analizar los servicios municipales.

"Recientemente hemos puesto en marcha un curso sobre cómo aplicar la interseccionalidad a las políticas de prevención y seguridad, así como un servicio de consultas en línea para los profesionales de los entes locales con orientación jurídica y psicológica para apoyar a los equipos municipales que intervienen en casos de violencias machistas", reafirma la diputada Albiol.

Como ocurre habitualmente, las mayores dificultades para mejorar la paridad de las plantillas las sufren los pequeños ayuntamientos. En la DIBA apuntan al problema generalizado de la movilidad de las agentes hacia otros ayuntamientos más grandes y, consecuentemente, con mejores condiciones. "El municipio de origen no puede impedir que los policías se marchen a otras ciudades", señala Capell. El propio Daniel Limones, director general de coordinación de las Policías Locales de la Conselleria de Interior, ya explicó a este diario que la marcha de agentes de ayuntamientos pequeños es "el principal agujero de las policías locales catalanas".

El equipo de Limones, de hecho, trabaja en un Plan Director que marque las directrices para resolver escollos como el de la movilidad. Por ejemplo, el director general ya exploró la posibilidad de promover promociones policiales conjuntas a través de los Consells Comarcals, por tal de evitar la disgregación de agentes en las convocatorias. Incluso se ha hablado de innovar con una suerte de cláusula de rescisión en caso de que un policía marche a otra plantilla: "Si un ayuntamiento pequeño invierte en la formación de un policía, ¿por qué después de haber hecho un esfuerzo tan grande tiene que ver cómo éste se va a Barcelona, por ejemplo?", se preguntaba en este diario el propio Limones.