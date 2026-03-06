En Directo
Movilidad
Tráfico en Barcelona hoy, en directo: última hora de retenciones, buses desviados y alerta por lluvia
Mobile World Congress 2026, en directo: última hora del evento y novedades
El MWC no teme el fin de los pisos turísticos en Barcelona: "Airbnb no existía hace 20 años"
El Mobile World Congress (MWC) 2026 encara este jueves 5 de marzo su última jornada en Barcelona tras varios días en los que el congreso tecnológico más importante del mundo ha reunido a decenas de miles de congresistas. Como cada año, el recinto de Fira de Barcelona en L’Hospitalet ha vuelto a convertirse en el epicentro mundial de la tecnología.
La gran afluencia de asistentes y desplazamientos hacia la zona de la Fira han estado provocando estos días afectaciones en la movilidad y retenciones en las principales vías de acceso a la capital catalana.
EL PERIÓDICO abre este directo de tráfico para seguir en tiempo real el estado de las carreteras, incidencias y complicaciones en la circulación en Barcelona y su área metropolitana este último día del Mobile. 🚗
Últimos minutos del Mobile
El Mobile World Congress 2026 está a punto de cerrar sus puertas en el recinto de Fira Gran Via, en L’Hospitalet de Llobregat. Como es habitual en la última jornada del macrocongreso tecnológico, la actividad finaliza antes que en los días anteriores.
Este jueves el evento ha abierto a las 8:30 de la mañana y cerrará a las 16:00 horas, por lo que faltan apenas unos minutos para que termine oficialmente esta edición del congreso.
A partir de ahora se espera la salida progresiva de miles de asistentes, lo que puede provocar más tráfico en el entorno de la Fira y en las principales vías del área metropolitana de Barcelona durante la tarde.
Tráfico denso también en otras vías del área metropolitana
Más allá de las rondas y la AP-7, otras carreteras del entorno de Barcelona también registran circulación un poco más congestionada a esta hora:
🟠 4 km de retenciones en la C-17 entre Mollet del Vallès y Parets del Vallès en sentido Barcelona.
🟡 3 km de tráfico lento en la C-32 entre Esplugues de Llobregat y Cornellà de Llobregat.
🟡 También se registran retenciones puntuales en la B-30, la C-33 y la C-60 en varios tramos del área metropolitana.
Atascos en la B-23 y la A-2 en el Baix Llobregat
El tráfico también presenta ciertas complicaciones en algunos puntos del Baix Llobregat:
🟠 En la B-23 hay 2 km de retenciones entre El Papiol y Martorell en sentido sur.
🟡 En la A-2 se registran 2 km de tráfico lento entre Sant Joan Despí y Cornellà de Llobregat en dirección Lleida.
Accesos del Vallès hacia Barcelona
La circulación es también densa en varios accesos desde el Vallès hacia la capital catalana.
🟠 En la C-58 hay 3 km de retenciones entre Badia del Vallès y Sant Quirze del Vallès en sentido Barcelona. También se registran 1,5 km de tráfico lento entre Barcelona y Montcada i Reixac hacia el Nus de la Trinitat.
Accidentes en la AP-7
La AP-7 registra varios puntos con tráfico muy denso esta tarde debido a accidentes y retenciones acumuladas:
🔴 Hasta 11,5 km de retenciones en sentido Girona entre Cerdanyola del Vallès y Castellbisbal.
🟠 6 km de tráfico lento en sentido Tarragona entre Parets del Vallès y La Roca del Vallès, con vehículos en el arcén.
🟡 1,5 km de retención en Sant Cugat del Vallès, donde hay un carril cortado.
Además, se registran tramos de circulación lenta en Barberà del Vallès, Cerdanyola y Santa Perpètua de Mogoda.
Las rondas de Barcelona concentran las mayores retenciones
La circulación vuelve a complicarse en las rondas de Barcelona, que concentran buena parte de los atascos en el área metropolitana.
🔴 En la Ronda de Dalt (B-20) hay hasta 9 km de retenciones en sentido Nus de la Trinitat. También se registran 2 km de tráfico lento entre Santa Coloma de Gramenet y Barcelona en sentido Llobregat.
🟡 En la Ronda Litoral (B-10) hay 4 km de congestión en sentido Nus de la Trinitat y 4,5 km en sentido Nus del Llobregat.
El carril BUS-VAO de la C-58, abierto
Para facilitar la movilidad, el carril BUS-VAO de la C-58 entre Ripollet y Barcelona está abierto a todos los vehículos excepto camiones.
Retenciones en la B-23 en el Baix Llobregat
🟠 La B-23 también registra tráfico lento en un pequeño tramo en este momento, con 3 km de retenciones entre El Papiol y Molins de Rei en sentido Martorell.
Tráfico muy denso en la Ronda de Dalt
La B-20 (Ronda de Dalt) presenta importantes retenciones a esta hora hacia la salida por el norte de la capital catalana:
🔴 Hasta 9 km de tráfico lento en sentido Besòs, en dirección Nus de la Trinitat.
🟠 1,5 km de retención entre Santa Coloma de Gramenet y Barcelona en sentido Llobregat.
🟡 2,5 km de congestión cerca del Nus del Llobregat en sentido sur.
Congestión en la Ronda Litoral
La B-10 (Ronda Litoral) vuelve a registrar importantes retenciones esta tarde en Barcelona:
🔴 8 km de tráfico lento en sentido Llobregat, desde el Nus de la Trinitat.
🟠 4 km de congestión en sentido Besòs, en dirección Nus de la Trinitat.
