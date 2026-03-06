Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tráfico en Barcelona hoy, en directo: última hora de retenciones, buses desviados y alerta por lluvia

Mobile World Congress 2026, en directo: última hora del evento y novedades

El MWC no teme el fin de los pisos turísticos en Barcelona: "Airbnb no existía hace 20 años"

Segundo día del Mobile World Congress 2026

Segundo día del Mobile World Congress 2026 / JORDI OTIX

Gisela Macedo

Gisela Macedo

El Mobile World Congress (MWC) 2026 encara este jueves 5 de marzo su última jornada en Barcelona tras varios días en los que el congreso tecnológico más importante del mundo ha reunido a decenas de miles de congresistas. Como cada año, el recinto de Fira de Barcelona en L’Hospitalet ha vuelto a convertirse en el epicentro mundial de la tecnología.

La gran afluencia de asistentes y desplazamientos hacia la zona de la Fira han estado provocando estos días afectaciones en la movilidad y retenciones en las principales vías de acceso a la capital catalana.

EL PERIÓDICO abre este directo de tráfico para seguir en tiempo real el estado de las carreteras, incidencias y complicaciones en la circulación en Barcelona y su área metropolitana este último día del Mobile. 🚗

