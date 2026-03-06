Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tráfico en Barcelona hoy, en directo: última hora de las lluvias, retenciones y estado de las carreteras

Tráfico y lluvia en la Gran Via, a la altura de la Ciutat de la Justícia.

Tráfico y lluvia en la Gran Via, a la altura de la Ciutat de la Justícia. / Archivo

Las lluvias presentes este viernes en Catalunya están provocando complicaciones en la circulación desde primera hora en Barcelona y buena parte de su área metropolitana. Las precipitaciones están generando retenciones en varios accesos a la ciudad.

EL PERIÓDICO abre este directo de tráfico para seguir en tiempo real el estado de las carreteras, incidencias y complicaciones en la circulación en Barcelona y su área metropolitana. 🚗

