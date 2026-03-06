En Directo
Tráfico en Barcelona hoy, en directo: última hora de las lluvias, retenciones y estado de las carreteras
Las lluvias presentes este viernes en Catalunya están provocando complicaciones en la circulación desde primera hora en Barcelona y buena parte de su área metropolitana. Las precipitaciones están generando retenciones en varios accesos a la ciudad.
EL PERIÓDICO abre este directo de tráfico para seguir en tiempo real el estado de las carreteras, incidencias y complicaciones en la circulación en Barcelona y su área metropolitana. 🚗
Nuevo accidente en la Ronda Litoral
La Ronda Litoral (B-10) registra tráfico complicado a esta hora en ambos sentidos. En sentido sur se mantiene un accidente activo entre Barcelona y Nus Llobregat, con 7,5 km de congestión.
En sentido norte, hacia el Nus de la Trinitat, se ha producido un nuevo accidente entre Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besòs, con un carril cortado y 2,5 km de retenciones.
El carril BUS-VAO de la C-58 se abre a todos los vehículos
El carril BUS-VAO de la C-58 se encuentra abierto a todos los vehículos, excepto camiones, entre Ripollet y Barcelona, una medida habitual para facilitar la entrada a la ciudad en momentos de alta densidad de tráfico.
La B-20 registra tráfico denso en Cornellà
La B-20 (ronda de Dalt) presenta circulación con retenciones en Cornellà de Llobregat en dirección al Nus del Llobregat, con unos dos kilómetros de tráfico lento.
Tráfico lento en la C-31 entre El Prat y Sant Boi
La C-31 registra circulación con retenciones en dirección Barcelona entre El Prat de Llobregat y Sant Boi de Llobregat, con cerca de cuatro kilómetros de colas en este acceso desde el sur del área metropolitana.
Colas en la B-30 en Barberà del Vallès
La B-30 presenta alrededor de un kilómetro y medio de retenciones en sentido Martorell a la altura de Barberà del Vallès.
Colas en la C-58
La C-58 registra circulación intensa a primera hora de la mañana en sentido Barcelona. Las retenciones se concentran entre Badia del Vallès y Sant Quirze del Vallès, con unos tres kilómetros de tráfico lento, además de congestión en el entorno de Montcada i Reixac y el Nus de la Trinitat.
Tráfico lento en la B-23 en los accesos a Barcelona
La B-23 también presenta complicaciones en dirección a Barcelona. Hay unos cinco kilómetros de retenciones entre Sant Joan Despí y la entrada a la ciudad, a los que se suma tráfico denso entre Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat y Barcelona.
Retenciones en la A-2 hacia Barcelona
La A-2 registra importantes retenciones en dirección a Barcelona entre Sant Vicenç dels Horts y Cornellà de Llobregat. La congestión alcanza aproximadamente 7,5 kilómetros en plena hora punta de entrada a la capital catalana.
Accidente en la ronda Litoral
Un accidente complica la circulación a primera hora de este viernes en la ronda Litoral (B-10) de Barcelona, entre el kilómetro 12,5 y el 5 en sentido Nus del Llobregat. El siniestro obliga a cortar un carril y provoca unos 7,5 kilómetros de retenciones a esta hora.
Conducir por vías principales y reducir la velocidad
Ante la previsión de lluvias intensas, Protecció Civil recomienda circular preferentemente por autopistas y carreteras principales, reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad entre vehículos. Si la visibilidad empeora por la lluvia, aconsejan detener el coche en un lugar seguro y señalizar correctamente la posición.
