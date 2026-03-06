El transporte público en Barcelona aporta el 0,7% del PIB y el 0,8% de la ocupación en Catalunya

¿Que pasaría si el metro y el autobús públicos no existieran en Barcelona? La red transporta 700 millones de viajeros anuales, emplea a 30.700 personas y tiene un impacto económico de 2.500 millones de euros anuales en Catalunya, lo que supone un 0,7% del PIB catalán (el 1,32% del AMB) y el 0,8% de la ocupación.

TMB ha querido sacar pecho este viernes en la presentación de un estudio que mide su aportación a la sociedad en la sede del Col·legi d'Enginyers. "Hay infraestructuras que no funcionan y otras que sí", ha dicho en la presentación el decano de la institución, Pere Calvet. Toda la audiencia al momento ha pensado en el otro operador ferroviario. En el caso del metro y el bus en Barcelona, cuyo funcionamiento ha sido valorado por los usuarios con su mejor nota el último año (por encima del 8), que funcione adecuadamente ahorra 180 millones de horas en desplazamientos, según el estudio.

El necio, el valor y el precio

"Hay que poner en valor lo que tenemos, tiene una importante repercusión", ha subrayado el consejero delegado de TMB, Xavier Flores. El metro y el bus inciden directamente en una mejora la calidad del aire, ya que evita la emisión de 300.000 toneladas de CO2, y permite la reducción del ruido en la ciudad. Cuantificado monetariamente, supone un ahorro adicional de 2.000 millones de euros más. Porque si los usuarios, en vez de ir en bus y en metro, fueran a pie, tardarían más tiempo, y si optaran por el coche se generaría una enorme congestión. "Sería un desastre", resume Flores.

El ejercicio de cuantificación sirve para mostrar que, aunque el transporte público supone un enorme desembolso para la administración, su retorno es aún mucho mayor. "Son aspectos que impactan en la productividad del país", señala el responsable de TMB, que no ha dudado en añadir: "solo el necio confunde el valor y el precio".

Un trabajador limpiando en una estación de metro en Barcelona. / TMB / EPC_EXTERNAS

Impacto de la nueva transformación

Contando el impacto económico más allá de Catalunya, el valor total es de 4.500 millones anuales, ha explicado el director del Centre d'Innovació del Transport, Sergi Saurí, responsable del estudio. Teniendo en cuenta que el presupuesto de la operadora está alrededor de los 1.100 millones de euros, el retorno sería cuatro veces superior. "El sistema necesita subvenciones para funcionar. Estos aspectos positivos para la sociedad, sumando el impacto económico, social y medioambiental, es lo que justifican las aportaciones públicas", ha concluido.

TMB se encuentra en un proceso de electrificación de la flota, adaptación de las cocheras y de creación de la infraestructura para poder contar con la energía necesaria para todo su funcionamiento, lo que supone "un esfuerzo tremendo", en lo que Flores ha calificado de "una revolución". El estudio se realizará a partir de ahora con carácter anual, de modo que mostrará cómo va impactando esta transformación en la aportación de nuevo valor social.