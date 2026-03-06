Solo el 6% de los taxistas son mujeres, pero se sienten "más respaldadas"

Solo el 6% de los profesionales del taxi son mujeres en el Área Metropolitana de Barcelona. Una cifra que apenas ha variado en los últimos diez años. De hecho, en realidad son menos: de las 830 que había al volante en 2015 se ha pasado a 793, según las cifras del Institut Metropolità del Taxi (IMET). Pero como el número total de profesionales del taxi también es inferior (13.175 respecto los 14.660 de hace una década), su representación respecto al total sigue siendo similar, con una muy leve mejora del 5,7% al 6%.

Teniendo en cuenta que las mujeres suponen el 40% del total de conductores en Catalunya, la de taxista es una de las profesiones menos paritarias. En general, todo el sector del transporte público está especialmente masculinizado. En el bus metropolitano, que incluye todas las líneas que gestionan también empresas con concesión, un 80% de las personas usuarias son mujeres. No obstante, solo el 15% de sus profesionales lo son. En el metro y bus de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) suponen el 22,3% de la plantilla.

Avances en FGC

Aún así, poco a poco se va avanzando: las trabajadoras representan un tercio de toda la plantilla en Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), después de que la operadora ferroviaria haya aplicado medidas en los últimos años para fomentar la igualdad de género en un sector históricamente masculino. En el puesto de agentes de estación casi con ya la mitad. Pero lo más remarcable es que las maquinistas ya son el 33% de todas las personas encargadas de conducir los trenes.

En el caso del taxi, el último Observatorio de la Mujer Taxista de Freenow indica que un 73% de las mujeres taxistas se sienten más respaldadas que antes, cinco puntos por encima de la edición anterior. Igualmente, una amplia mayoría (85%) puntúan positivamente la acogida en el sector por parte de sus compañeros, 10 puntos por encima con respecto a 2023. "Si bien todavía queda mucho camino por recorrer, las mujeres taxistas encuentran un espacio cada vez más acogedor y que les da seguridad y confianza para poder desarrollar su actividad profesional", destaca este estudio.

El papel del taxi

La ley del taxi que irá la próxima semana al Parlament indica que se deberá "fomentar acciones positivas que favorezcan el acceso de las mujeres a la prestación del servicio de taxi, y también la formación y la promoción de estas", si bien no concreta qué tipo de medidas.

El servicio del taxi destaca por su función de garantizar la movilidad de la mujer con seguridad sobre todo en franjas nocturnas. El 84% de las pasajeras de taxi se sienten más seguras al pedirlo por una app y tener identificado al conductor, según el Observatorio de la Mujer Taxista. Los datos reflejan que el taxi se percibe como un medio seguro, con más del 40% considerándolo la opción más fiable frente al transporte público o las VTC, según la encuesta. Herramientas como la visualización de la ruta en tiempo real (18%) y la identificación del conductor (15%) "aumentan la confianza y contribuyen a que más mujeres se sientan seguras en sus desplazamientos", indica el informe.