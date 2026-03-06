Desde las 12.00 h
Sin servicio la línea 1 de metro entre Carrilet y Hospital de Bellvitge por una avería en el cambio de agujas
Los técnicos están trabajando en las vías en la incidencia que se ha producido en el final de línea
El metro planea cerrar el pasillo entre la L1 y la L3 en Catalunya en el verano de 2026 para retirar amianto
Una avería en el cambio de agujas en la línea 1 del metro de Barcelona ha dejado fuera de servicio el tramo final de la red. Los trenes no circulan entre las estaciones de Avinguda Carrilet y Hospital de Bellvitge desde cerca de las 12.00 horas.
Los trabajadores y técnicos de TMB ya han bajado a las vías para realizar la reparación del cambio de agujas, que se sitúa justo al término del recorrido de la L1 en L'Hospitalet. Por ahora no hay una previsión de cuándo se recuperará el servicio, ha indicado TMB.
Acumulación de agua
El servicio sí se presta desde Avinguda Carrilet hasta Fondo, tal y como se informa por megafonía en todas las estaciones.
Por otra parte, debido a una acumulación de agua, se ha cerrado el acceso a la estación de Can Serra de la L1 por la avenida que lleva el mismo nombre. Para acceder al vestíbulo de esta estación es necesario dirigirse al Parc de les Planes.
