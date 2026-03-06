Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sara Belbeida, primera concejala árabe y musulmana de Barcelona, toma el relevo de Rabell

La socialista ha tomado posesión este viernes de su acta en el consistorio

La socialista Sara Belbeida ha tomado posesión este viernes de su acta como concejala del Ayuntamiento de Barcelona y se ha convertido así en la primera persona con esta responsabilidad de la historia del consistorio de origen árabe y musulmana.

Belbeida, que había sido comisionada de relaciones ciudadanas y diversidad cultural y religiosa, asumirá ahora la concejalía del distrito de Horta-Guinardó en sustitución de Lluís Rabell, que presentó su renuncia la semana pasada por enfermedad. El concejal, de 73 años, hace frente a un cáncer por el que ha tenido que abandonar el consistorio, no sin antes pronunciar un emotivo discurso de despedida.

Redistribución de concejalías

La nueva concejal asume asimismo la responsabilidad del Plan de Barrios, Participación e Innovación Democrática, que también había quedado vacante, según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

Por su parte, las concejalías de Personas Mayores y la de Memoria Democrática, que también gestionaba Rabell, pasarán a formar parte, respectivamente, de las carteras de la segunda teniente de alcalde, Maria Eugènia Gay, y de la quinta, Raquel Gil.

Despedida de Rabell

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona se despidió el pasado viernes del concejal socialista Lluís Rabell, que renunció a su acta "para luchar por vivir" y seguir luchando por sus "convicciones", según destacó en su intervención.

El regidor Lluís Rabell al seu darrer plenari a l'Ajuntament

El concejal Lluís Rabell en su último pleno en el Ayuntamiento de Barcelona. / ACN

Lluís Rabell (Barcelona, 1954) fue responsable de dirigir las áreas del Plan de Barrios; Participación e Innovación Democrática; Educación y Personas Mayores; Memoria Democrática, y el distrito de Horta-Guinardó en el mandato del alcalde Jaume Collboni.

Según explicó él mismo, ha dejado el cargo porque ha verificado que el intento de conciliar el cáncer que le detectaron en diciembre con la agenda política de concejal es "inviable".

