La oposición a Albiol en Badalona forzará un pleno extraordinario tras las dos muertes de personas sintecho de esta semana

Las muertes de cuatro personas sintecho (dos esta misma semana) en lo que va de año en las calles de Badalona ha llevado a la oposición municipal en bloque (formada por PSC, ERC, En Comú Podem y Guanyem) a decidirse por solicitar la convocatoria de un Pleno extraordinario para que el alcalde, Xavier Garcia Albiol, rinda cuentas sobre la situación del sinhogarismo en la ciudad. La oposición política badalonesa entiende que este Pleno debería servir "para situar el sinhogarismo como una prioridad política en la ciudad y para acordar medidas concretas que eviten que situaciones como las que se han producido este año se vuelvan a repetir", se lee en el escrito publicado por la oposición este viernes.

El registro de la solicitud tendrá lugar el próximo lunes 9 de marzo, de manera que desde entonces el gobierno de Albiol dispondrá de dos semanas para convocar el Pleno. "Estas muertes evidencian una situación de emergencia social y una dejadez institucional que requiere una respuesta inmediata por parte del gobierno municipal". Por este motivo, reclaman que el consistorio "afronte la problemática con responsabilidad y con políticas sociales activas que garanticen la dignidad y la protección de las personas más vulnerables".

"La ciudad no puede normalizar que haya personas durmiendo en la calle ni que esta situación acabe derivando en muertes evitables", sentencian. Entre las medidas que reclama la oposición, una que empieza a ser ya clásica: la reapertura del albergue municipal de Can Bofi Vell, cerrado hace ya casi dos años, y que era el único de la ciudad dedicado a acoger a personas sintecho. Sin embargo, Albiol ha descartado esa opción en varias ocasiones. Asimismo, la oposición reclama también "la ampliación de los recursos de atención y alojamiento de emergencia y una estrategia municipal integral que permita abordar el sinhogarismo desde una perspectiva social, preventiva y coordinada con las entidades que trabajen sobre el terreno".

El presidente del grupo municipal del PSC, Fernando Carrera, ha pronunciado una frase a la que ya recurrió cuando hizo balance de los dos primeros años del presente mandato de Albiol: "La Badalona que sufre no tiene quién la gobierne". "Hacen falta respuestas urgentes a una situación insostenible ―y ha sintetizado Carrera―. Menos marketing, menos mentiras y más acción". Por su parte, el presidente del grupo municipal de ERC, Àlex Montornès, ha afirmado que "un alcalde que odia a sus vecinos, tengan o no tengan casa, no es un buen alcalde".

Piden un plan de choque

La lideresa de los Comunes en Badalona, Aïda Llauradó, ha añadido a las exigencias la creación de plan de choque para revertir la situación del sinhogarismo en la ciudad, y ha recordado que en el Parlament han pactado uno dotado con 30 millones de euros para afrontar el sinhogarismo en los presupuestos de la Generalitat. "Hay dinero y equipamientos para impulsar políticas para personas sin hogar en Badalona, pero el gobierno de Albiol no los está activando". Por último, la presidenta de Guanyem Badalona y exalcaldesa de la ciudad, Dolors Sabater, ha afirmado que "el modelo de Albiol es el modelo de la muerte en la calle". También ha acusado al alcalde de "actuar con crueldad política". "Cierra los servicios, abandona a las personas y para justificar su deshumanización, las criminaliza", ha sentenciado.

En declaraciones a la televisión municipal, la tercera teniente de Alcaldía del Ayuntamiento de Badalona, Rosa del Amo, ha asegurado que "hay que lamentar" el fallecimiento de estas cuatro personas, y ha señalado que "en Barcelona, el año pasado sufrieron 84 muertes de personas que vivían en la calle". "Los servicios sociales del Ayuntamiento de Badalona están buscando fórmulas para trabajar con todas estas personas, pero es cierto que cada persona y cada situación es un mundo diferente", ha declarado.