Nuevo SOS de la ambulancia de la Guardia Urbana en L’Hospitalet: “Llevamos meses sin recibir nuestras nóminas”

Los trabajadores vinculados a la ambulancia de la Guardia Urbana de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) denuncian que hace tres meses que no cobran sus nóminas y que están atravesando “una situación insostenible”. Los Técnicos en Emergencias Sanitarias señalan que la empresa adjudicataria del servicio de ambulancias, Consorci de Transport Sanitari de Girona (CTSG), “ha caído en una crisis económica severa con cuentas embargadas y enfrenta múltiples denuncias por impago a trabajadores”.

De hecho, la compañía ya ha afrontado otros conflictos con sus empleados en Girona, donde los Mossos d'Esquadra han detenido recientemente a dos trabajadores del CTSG tras los destrozos a catorce ambulancias de la empresa en febrero. En el caso de L’Hospitalet, los problemas del CTSG se centran en la ambulancia de la Guardia Urbana, conocida también como INDIA, y que tienen más de 40 años de historia. Los trabajadores señalan que, peses a los problemas económicos han seguido dando el servicio como hasta ahora, pero advierten que “este sacrificio y compromiso no pueden prolongarse sin el sustento económico correspondiente”.

Los técnicos de la unidad apuntan que en la actualidad el servicio, que está activo durante las 24 horas del día, corre a cargo de nueve empleados, a los que ya se deben unos 7.000 euros por cabeza. Entre estos empleados, señalan, hay familias enteras que dependen de este sueldo, pero que no ingresan nada desde diciembre: "No se puede alargar más esta agonía". Los técnicos no descartan movilizaciones si no logran una solución satisfactoria.

Las secciones locales de L’Hospitalet de ERC-EUiA, PP y Comuns emitieron este martes 3 de marzo un comunicado conjunto en el que reclaman al equipo de gobierno que tome las medidas oportunas para “garantizar los derechos laborales del conjunto de los trabajadores, que llevan meses sin cobrar, y la realización de este servicio, que atiende de forma diligente a las emergencias de la población”. En esta misma línea, los trabajadores solicitan al Ayuntamiento que “intervenga de inmediato y tome medidas efectivas” contra el CTSG para “garantizar el pago de nuestros salarios atrasados”.

El ejecutivo local se reunió con la empresa a cargo de la ambulancia municipal este miércoles 4 de marzo y, explican fuentes municipales, esta les ha trasladado que contemplan la posibilidad de que una compañía más grande les compre y se haga cargo de la deuda. En cualquier caso, el primer teniente de alcalde de la ciudad, Jesús Husillos, señala que "lo que debe ocuparnos es cómo estos trabajadores empiezan a percibir lo que les corresponde por el trabajo que hacen". Hace algo menos de dos años, la ambulancia ya fue foco de protestas por parte de los trabajadores y de sindicatos de la Guardia Urbana ante el riesgo de que se suspendiera el servicio . Entonces, una docena de trabajadores de la ambulancia y familiares se movilizaron. El proceso finalmente se solucionó con la salida de una nueva licitación que dio continuidad al servicio que presta la ambulancia y que ganó CTSG.

El SEM en la ciudad

"El Ayuntamiento quiere que el contrato que tenemos y que nos vincula con el actual adjudicatario se cumpla en plena normalidad, lo que implica, evidentemente, que satisfaga las deudas que tiene actualmente con su plantilla y que normalice plenamente el servicio de este vehículo de asistencia. No podemos rescindir el contrato si no existe motivación, no podemos sancionar si no hay motivación, y esto lo podremos saber en los próximos días", añade Husillos, quien remarca que el ejecutivo local debe seguir "todo el proceso administrativo lleno de garantías".

El consistorio estudia también la posibilidad de que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) pueda asumir el servicio de la Guardia Urbana hospitalense, aunque Husillos insiste en que la prioridad es que los trabajadores puedan cobrar. Así, los trabajadores han reclamado que el ayuntamiento saque también un concurso de emergencia para que otra empresa pueda hacerse cargo del servicio y restablecer la normalidad en el mismo. Sin embargo, Husillos asevera que, por ahora, "no existe espacio para celebrar ningún tipo de contrato alternativo". "La legalidad no nos habilita. Yo entiendo los planteamientos que hacen, las inquietudes que tienen, pero legalmente esta posibilidad no es viable, de acuerdo con nuestros servicios jurídicos y con el equipo de contratación del ayuntamiento", remacha el edil.

Los trabajadores discrepan y reivindican ser un "servicio esencial". "Si no fuéramos esenciales, de abril a diciembre no hubiéramos hecho más de 1.900 servicios, además de algo más de 300 este año", sostienen. Los mismos técnicos sanitarios destacan que un informe de la Generalitat ya avaló que la ambulancia no supone duplicidades con el SEM, con quien ya existe una "buena coordinación" cada vez que hacen un servicio. En esta línea, inciden que hacen otros servicios más allá de las urgencias que el SEM no hace, como ayudar a personas mayores o con movilidad de ruducida a acceder o salir de sus casas cuando la Guardia Urbana se lo solicita.

Preguntadas por qué no se realiza una contratación de emergencia inmediata, fuentes municipales detallan que esta sólo puede hacerse cuando existe "un riesgo real, inmediato y grave que impide tramitar cualquier otro procedimiento". En este caso, siguen, "no existe interrupción del servicio", "no existe situación catastrófica ni colapso asistencial" y "existe alternativa pública operativa [el SEM]". Por ello, los técnicos del consistorio valoran que realizar una contratación de emergencia sin cumplir los requisitos legales "sería irregular y podría ser anulable". "Los servicios de ambulancias en la ciudad están absolutamente garantizados", remarcan las mismas fuentes municipales, que recuerdan también que el SEM opera con nueve ambulancias en la ciudad y que en los próximos meses pasarán a ser 11, en el marco de la puesta en marcha de la nueva sede.

Este diario ha tratado de ponerse en contacto con Consorci de Transport Sanitari de Girona por distintas vías, pero, al momento de cierre de la edición, no ha recibido respuesta.