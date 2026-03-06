Legislación municipal
¿Se pueden hacer comidas en la vía pública en Barcelona? Esto dice la ley
Las multas pueden llegar a los 300 euros por comer en la calle si se ensucia la vía pública
Multados por cenar en la calle: 601 euros por una mesa a la fresca durante las fiestas del pueblo
Ya es oficial: hacer esto en la calle en Barcelona puede suponerte una sanción de hasta 300 euros
Antes de organizar una comida popular entre vecinos en la calle hay que tener en cuenta qué dice la ley al respecto. Solo así se podrán evitar las represalias, que pueden llegar en forma de multas.
Si se pretende cenar con vecinos en un espacio que ocupe la vía pública, ya sea por las fiestas de ese barrio o por otra celebración específica, existe un proceso a seguir para llevarlas a cabo de forma totalmente legal.
La ley en Barcelona
En Barcelona, por ejemplo, quien regula ese tema es el Ayuntamiento de la capital, que dice que se pueden organizar comidas en la calle, en términos generales e, incluso, se puede cortar una calle y ocupar el espacio si se consigue una licencia específica para ello.
Para organizar una cena o comida en la vía pública de Barcelona, pues, el procedimiento debe iniciarse solicitando los permisos necesarios. Esto requiere una petición, que se basará en una serie de obligaciones que se deberán cumplir.
En esta solicitud se debe asegurar que siempre se respetarán las normas de convivencia, que no se causarán molestias a los vecinos y que se realizará una buena limpieza posterior.
Si se pretende detener el paso de vehículos, hay que conseguir una autorización previa. Sin embargo, esta no se concederá si la calle está en obras, si interrumpe un camino imprescindible o si cerca hay alguna residencia de ancianos que pueda verse afectada por el ruido.
Multas y prohibiciones en Barcelona
Tener el permiso no significa estar exento de multas. Las sanciones pueden llegar si no se cumplen las condiciones firmadas. Por ejemplo, las multas por ensuciar la vía pública pueden superar los 300 euros si se arrojan restos, envoltorios o botellas al suelo.
Además, en Barcelona no está permitido el consumo de alcohol en la vía pública, ni en parques o playas fuera de los espacios autorizados. En las mismas zonas, también está prohibido hacer fuego o barbacoas.
El ruido se debe evitar entre las 22:00 y las 8:00 horas, ya que el descanso de los vecinos es prioritario.
- El 84% de las pasajeras de taxi se sienten más seguras al pedirlo por una app y tener identificado al conductor
- Sant Adrià recibirá 9 millones de euros de Inditex y Alcampo para construir un bulevar y dos puentes
- La automovilística china Chery se instalará en el parque empresarial Arboretum2 de Cornellà en otoño de 2026
- Queremos que los vecinos confíen en nosotros': una noche con los nuevos serenos que refuerzan la seguridad en Esplugues
- El gobierno de Albiol asegura que prohibirá los pisos turísticos en Badalona antes del verano
- Empieza la reforma que convertirá la calle de Sant Hipòlit de Sant Andreu en una plataforma única
- Un cambio legal impulsado por el Govern facilitará a los ayuntamientos catalanes la legalización de unas 700 urbanizaciones
- Terrassa podrá multar a las familias con hijos absentistas: sanciones de 3.000 euros en casos graves