Inditex y Alcampo construirán en Sant Adrià por encima del nivel de la calle para protegerse de inundaciones

Las futuras instalaciones de Inditex y Alcampo en Sant Adrià, a inaugurarse entre 2028 y 2030, se construirán elevadas respecto al nivel de la calle como medida de protección frente al riesgo de inundación por riada a largo plazo. La posibilidad de un desbordamiento ocasional del río Besòs, que discurre a unos 400 metros de distancia de la zona que se remodelará, se estima en base a pronósticos de un eventual episodio virulento en un margen de un siglo y otro de 500 años. A su vez, las obras tendrán que ir acompañadas con labores de descontaminación de los terrenos donde se edificarán cuatro bloques de oficinas de la firma textil y un nuevo hipermercado, en solares contiguos en la ciudad situada a las puertas de Barcelona.

El estudio hidráulico incorporado al proyecto determina que las parcelas del futuro centro comercial y el campus de Inditex se hallan en zona inundable para las predicciones de una crecida agresiva del Besòs dentro de un plazo muy amplio, que abarca medio milenio. “Se ven afectadas por las avenidas de 100 y 500 años de periodo de retorno, debido a la falta de capacidad del encauzamiento del río Besòs en su tramo final”, evalúa.

Mapa de ubicación de los terrenos donde se construirán las nuevas instalaciones de Inditex y Alcampo, en Sant Adrià de Besòs

El diagnóstico augura que, en una eventual crecida, el agua podría alcanzar entre medio metro y un metro en el escenario a 100 años vista y calados de uno a dos metros en la perspectiva a 500 años. Frente a esos cálculos, el proyecto contempla “medidas estructurales de mitigación”, como está previsto también que ocurra en los inmuebles del futuro barrio de las Tres Xemeneies.

De ese modo, la planta baja del nuevo híper “se situará por encima del nivel de las calles adyacentes”, por encima de 7,75 metros sobre el mar, “a fin de cumplir con la cota de inundabilidad”. La memoria del proyecto urbanístico dice que “mejorará” la situación de la tienda existente y condenada al derribo, “que está en una cota aproximada de 5,50 metros, mucho más vulnerable a la inundación”.

En cuanto a las oficinas de Inditex, indica que la planta baja “estará alzada respecto a las calles limítrofes”, por encima de 7,40 metros sobre el nivel del mar. El documento afirma que, de esa manera, resulta posible instalar “un aparcamiento subterráneo con sus entradas por encima de la cota de inundabilidad para evitar inundaciones”.

Además, uno de los dos accesos principales al complejo será mediante escaleras y rampas, para salvar el desnivel desde una cota de 4,80 metros sobre el nivel del mar. El estudio hidráulico añade que "será necesario garantizar vías de evacuación de la planta inferior del nuevo centro empresarial de Inditex". Entre las criterios para reurbanizar la avenida de la Platja, también figura minimizar los riesgos por inundabilidad.

Rastro industrial

Por otro lado, el plan de mejora urbana promovido por ambas compañías, que el ayuntamiento de Sant Adrià ha aprobado inicialmente, reza que “todo el ámbito de actuación tiene la consideración de zona potencialmente contaminada”. Las parcelas estuvieron ocupadas por fábricas en el pasado y los sondeos practicados hasta ahora detectan restos tóxicos en el subsuelo que sobrepasan los umbrales de protección para el medio ambiente y la salud.

La memoria del proyecto en ciernes apunta que los primeros estudios sobre el estado del solar donde se erigirá el hipermercado “denotan la presencia por encima de los valores de referencia de arsénico, antimonio, plomo, zinc, hidrocarburos aromáticos policíclicos e hidrocarburos totales de petróleo”. Precisa que esos compuestos se detectan “concentrados en puntos concretos y, especialmente, en la esquina sur” de la superficie.

El otro foco donde apunta que aflorarán residuos de origen industrial es en la avenida de la Platja, el paseo contiguo al futuro complejo que se someterá a una reforma financiada por Alcampo e Inditex. “Hay constancia de contaminación de suelos provocada por actividades industriales históricas”, señala el documento. Agrega que un análisis de la Agència de Residus de Catalunya (ARC) de 2016 concluyó que el riesgo para la salud en la avenida es aceptable.

A su vez, el proyecto no descarta que aparezcan también desechos a retirar bajo un extremo de la parcela que el centro comercial sigue ocupando y que cederá para que Inditex instale los servicios centrales de Massimo Dutti, Bershka, Oysho y Lefties. Sostiene que las observaciones efectuadas “dan a pensar que la mayor cantidad de contaminantes se encontrarán en la esquina sur” del terreno.

Mapa de ubicación de los edificios y las reformas que se efectuarán por la operación Inditex-Alcampo en Sant Adrià de Besòs

En todo caso, el plan establece que “será necesario acompañar los proyectos de edificación y urbanización con los proyectos de descontaminación correspondientes”. Estipula también que, “previamente a cualquier obra de urbanización o construcción, hay que disponer de un informe de la ARC que determine que el suelo es apto para los usos previstos”.

Producción de pesticidas

La factoría de Ugímica, más conocida como Cruz Verde, permaneció abierta entre 1941 y 1986 en la punta de la avenida de la Platja próxima a las vías del tren, donde produjo toneladas de pesticidas. Se sospecha que presuntos vertidos de esa empresa al ser clausurada pudieron causar los altos índices de sustancias potencialmente nocivas halladas bajo un parque situado a unos 200 metros, en las proximidades de las Tres Xemeneies, y que se examinará para comprobar si supone un riesgo para la salud.

Al conceder el primer visto bueno a la operación, el Ayuntamiento de Sant Adrià ha dispuesto que “el proyecto de reurbanización de la avenida de la Platja tendrá en cuenta la descontaminación de los suelos ocupados por la antigua industria Ugímica”. A su vez, el plan urbanístico prescribe que se actuará de acuerdo a lo que dispone la normativa “en caso de que en el marco de las obras se detecten otros suelos contaminados en el ámbito de reurbanización”. Añade que, de darse un hallazgo imprevisto, “se podrá repercutir el coste de las actuaciones a los causantes de la contaminación del suelo”.

De todos modos, el documento recuerda que los propietarios de los solares serán los responsables de costear la descontaminación “en el caso de que sea necesaria”. Se estima que Alcampo e Inditex tengan que abonar 5,36 millones de euros por limpiar los terrenos de tóxicos. Además, para renovar la avenida en el sector donde estuvo la fábrica de pesticidas, se obligará a los promotores a garantizar el uso de equipos de protección individual a los trabajadores para “minimizar el riesgo derivado de la afectación en el subsuelo”, efectuar un seguimiento de la obra para una gestión adecuada de los residuos, chequear otras posibles terrenos afectados en el ámbito de la antigua Ugímica y valorar si es necesario un nuevo análisis cuantitativo de riesgo.