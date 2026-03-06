Arte urbano
Cinco de los diez puntos calientes de grafitis en Barcelona están en esta calle
Los servicios de limpieza llegan a intervenir dos veces al día en la misma vía pública
El vandalismo en los trenes de Rodalies suma ya 900 ataques y 1,4 millones de viajeros afectados en Catalunya este año
Barcelona quiere ampliar los muros habilitados para pintar grafitis
El Ayuntamiento de Barcelona ha limpiado y retirado hasta 119.000 grafitis, carteles y pancartas de la vía pública entre los meses de enero y noviembre de 2025, según datos de la Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos, que publica la Agència Catalana de Notícies (ACN).
Ese mismo año hubo 360 actuaciones al día, con 30.310 códigos postales diferentes, donde la limpieza ocupó el 75% de las intervenciones de estos servicios.
La calle con más grafitis
El paseo Marítimo de la Barceloneta (Barcelona) se ha consolidado como uno de los puntos más afectados por los grafitis.
Según datos de la Dirección, publicado en Datawrapper, una herramienta de visualización y creación de gráficos, el tramo más problemático se sitúa entre los números 1 y 3 del paseo, seguidos del 11 al 13 y del 15 al 21.
Es decir, que cinco de los diez puntos con más grafitis de la ciudad se encuentran en la misma calle.
Dos intervenciones de limpieza al día
En estos primeros, el Ayuntamiento de Barcelona ha llevado a cabo 592 actuaciones de limpieza a lo largo de 2025, seguidas por 257 y 248 respectivamente. Lo que significa que se han realizado estos servicios 1.097 veces en una sola calle.
Esto equivale a dos intervenciones al día de media, lo que se consolida como el punto con más actuaciones de limpieza de toda la ciudad, a pesar de que se trata de la misma dirección.
En este lugar se concentran pintadas, carteles pegados y pancartas que degradan el entorno y alteran la imagen del frente marítimo de Barcelona.
El arte urbano llena las paredes de la ciudad
En total, hay veinte muros de este paseo que se han convertido en una zona especialmente expuesta al impacto visual de este arte urbano.
Según datos de la dirección, el número total de actuaciones en esta calle supone en torno al 1,43% del total en una ciudad, con más de 4.600 vías públicas.
Otras calles también significativamente afectadas por los grafitis se sitúan en Ciutat Vella, con tres de cada diez actuaciones; Sant Martí, con un 12% de las intervenciones; y Gràcia con un 11,3%. El distrito de Sants-Montjuïc también se acerca a estos números, con un 11% de las actuaciones.
- El 84% de las pasajeras de taxi se sienten más seguras al pedirlo por una app y tener identificado al conductor
- Sant Adrià recibirá 9 millones de euros de Inditex y Alcampo para construir un bulevar y dos puentes
- La automovilística china Chery se instalará en el parque empresarial Arboretum2 de Cornellà en otoño de 2026
- Queremos que los vecinos confíen en nosotros': una noche con los nuevos serenos que refuerzan la seguridad en Esplugues
- Inditex y Alcampo construirán en Sant Adrià por encima del nivel de la calle para protegerse de inundaciones
- El gobierno de Albiol asegura que prohibirá los pisos turísticos en Badalona antes del verano
- Un cambio legal impulsado por el Govern facilitará a los ayuntamientos catalanes la legalización de unas 700 urbanizaciones
- Empieza la reforma que convertirá la calle de Sant Hipòlit de Sant Andreu en una plataforma única