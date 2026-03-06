Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránBorrasca ReginaEduard SallentDAO PolicíaCáncerCrimen Sant Andreu de la BarcaMarc GiróMAGAMisilesRey Juan Carlos IHospital BellvitgePisos Les NausCambio de hora 2026
instagramlinkedin

Arte urbano

Cinco de los diez puntos calientes de grafitis en Barcelona están en esta calle

Los servicios de limpieza llegan a intervenir dos veces al día en la misma vía pública

El vandalismo en los trenes de Rodalies suma ya 900 ataques y 1,4 millones de viajeros afectados en Catalunya este año

Barcelona quiere ampliar los muros habilitados para pintar grafitis

El Servicio de limpieza de Grafitis interviene en una de las paredes de la ciudad de Barcelona.

El Servicio de limpieza de Grafitis interviene en una de las paredes de la ciudad de Barcelona. / RICARD CUGAT / Bcn

Clara Dalmau Merencio

Clara Dalmau Merencio

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ayuntamiento de Barcelona ha limpiado y retirado hasta 119.000 grafitis, carteles y pancartas de la vía pública entre los meses de enero y noviembre de 2025, según datos de la Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos, que publica la Agència Catalana de Notícies (ACN)

Ese mismo año hubo 360 actuaciones al día, con 30.310 códigos postales diferentes, donde la limpieza ocupó el 75% de las intervenciones de estos servicios. 

La calle con más grafitis

El paseo Marítimo de la Barceloneta (Barcelona) se ha consolidado como uno de los puntos más afectados por los grafitis

Según datos de la Dirección, publicado en Datawrapper, una herramienta de visualización y creación de gráficos, el tramo más problemático se sitúa entre los números 1 y 3 del paseo, seguidos del 11 al 13 y del 15 al 21. 

Es decir, que cinco de los diez puntos con más grafitis de la ciudad se encuentran en la misma calle

Dos intervenciones de limpieza al día

En estos primeros, el Ayuntamiento de Barcelona ha llevado a cabo 592 actuaciones de limpieza a lo largo de 2025, seguidas por 257 y 248 respectivamente. Lo que significa que se han realizado estos servicios 1.097 veces en una sola calle.

Esto equivale a dos intervenciones al día de media, lo que se consolida como el punto con más actuaciones de limpieza de toda la ciudad, a pesar de que se trata de la misma dirección. 

En este lugar se concentran pintadas, carteles pegados y pancartas que degradan el entorno y alteran la imagen del frente marítimo de Barcelona. 

El arte urbano llena las paredes de la ciudad

En total, hay veinte muros de este paseo que se han convertido en una zona especialmente expuesta al impacto visual de este arte urbano.

Según datos de la dirección, el número total de actuaciones en esta calle supone en torno al 1,43% del total en una ciudad, con más de 4.600 vías públicas. 

Noticias relacionadas

Otras calles también significativamente afectadas por los grafitis se sitúan en Ciutat Vella, con tres de cada diez actuaciones; Sant Martí, con un 12% de las intervenciones; y Gràcia con un 11,3%. El distrito de Sants-Montjuïc también se acerca a estos números, con un 11% de las actuaciones. 

TEMAS

  1. El 84% de las pasajeras de taxi se sienten más seguras al pedirlo por una app y tener identificado al conductor
  2. Sant Adrià recibirá 9 millones de euros de Inditex y Alcampo para construir un bulevar y dos puentes
  3. La automovilística china Chery se instalará en el parque empresarial Arboretum2 de Cornellà en otoño de 2026
  4. Queremos que los vecinos confíen en nosotros': una noche con los nuevos serenos que refuerzan la seguridad en Esplugues
  5. Inditex y Alcampo construirán en Sant Adrià por encima del nivel de la calle para protegerse de inundaciones
  6. El gobierno de Albiol asegura que prohibirá los pisos turísticos en Badalona antes del verano
  7. Un cambio legal impulsado por el Govern facilitará a los ayuntamientos catalanes la legalización de unas 700 urbanizaciones
  8. Empieza la reforma que convertirá la calle de Sant Hipòlit de Sant Andreu en una plataforma única

Cinco de los diez puntos calientes de grafitis en Barcelona están en esta calle

Cinco de los diez puntos calientes de grafitis en Barcelona están en esta calle

Tráfico en Barcelona hoy, en directo: última hora de las lluvias, accidentes y retenciones en las carreteras

Tráfico en Barcelona hoy, en directo: última hora de las lluvias, accidentes y retenciones en las carreteras

La oposición a Albiol en Badalona forzará un pleno extraordinario tras las dos muertes de personas sintecho de esta semana

La oposición a Albiol en Badalona forzará un pleno extraordinario tras las dos muertes de personas sintecho de esta semana

Sant Just Desvern y Esplugues cierran los accesos a zonas boscosas por el alto riesgo de peste porcina

Sant Just Desvern y Esplugues cierran los accesos a zonas boscosas por el alto riesgo de peste porcina

Restablecida la línea 1 de metro entre Carrilet y Hospital de Bellvitge tras una avería en el cambio de agujas

Restablecida la línea 1 de metro entre Carrilet y Hospital de Bellvitge tras una avería en el cambio de agujas

¿Se pueden hacer comidas en la vía pública en Barcelona? Esto dice la ley

¿Se pueden hacer comidas en la vía pública en Barcelona? Esto dice la ley

Una entidad vinculada a CCOO despide a su plantilla y cerrará tras 40 años asesorando a inmigrantes

Una entidad vinculada a CCOO despide a su plantilla y cerrará tras 40 años asesorando a inmigrantes

Nuevo SOS de la ambulancia de la Guardia Urbana en L’Hospitalet: "Llevamos meses sin recibir nuestras nóminas"

Nuevo SOS de la ambulancia de la Guardia Urbana en L’Hospitalet: "Llevamos meses sin recibir nuestras nóminas"