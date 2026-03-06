Empieza uno de los juicios del 'Cas Mercuri' de Sabadell previstos para este 2026

La Audiencia Provincial de Barcelona inicia este lunes 9 de marzo el juicio de la pieza 21 del ‘Cas Mercuri’, una de las vistas previstas para este año dentro de la macrocausa de corrupción que investiga presuntas irregularidades vinculadas al gobierno municipal de Sabadell entre 1999-y 2013. El juicio, que se celebrará hasta el 19 de marzo en audiencia pública, gira en torno a las obras de ampliación realizadas en 2009 en el concesionario Sitjas Motor de Sabadell. Según la acusación popular de la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció y Fiscalía, varios implicados habrían actuado para evitar que la empresa pagara el incremento del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) derivado del aumento de superficie del local, una cantidad que ascendía a 1.845 euros.

Entre los principales acusados se encuentra Melquíades Garrido, en condición de empresario de la construcción, presidente del Gremi de Constructors d’Obres de Sabadell y tío del exalcalde Manuel Bustos. La Fiscalía solicita para él tres años de prisión y una multa de 28.000 euros por presuntos delitos de falsedad documental, tráfico de influencias y prevaricación.

También se sentará en el banquillo Antoni Sitjas, propietario del concesionario Sitjas Motor, para quien se piden un año y ocho meses de prisión y 24.000 euros de multa. Entre los acusados figuran igualmente varios exresponsables políticos y técnicos del Ayuntamiento de Sabadell. Destaca Montserrat Capdevila, que fue segunda teniente de Alcaldía durante el mandato de Bustos, vicepresidenta de la Agencia Tributaria de Sabadell y diputada del PSC en el Parlament. Para ella se solicitan un año y cuatro meses de prisión, 4.000 euros de multa y cinco años de inhabilitación.

El origen, una inspección en 2011

En la misma situación se encuentran el excoordinador del área de Urbanismo y Espacio Público del Ayuntamiento, Xavier Izquierdo, y el funcionario municipal Josep Abellán, para quienes se piden penas similares de prisión, multa e inhabilitación que a Montserrat Capdevila. Además, la acusación solicita 12 años y medio de inhabilitación para el entonces jefe de la unidad de inspección tributaria municipal, Josep Teixidó, y siete años y medio de inhabilitación para la inspectora Pilar Saura.

La causa se remonta a una inspección realizada en 2011 por la Agencia Tributaria de Sabadell que detectó discrepancias entre la superficie declarada del concesionario y la ampliación ejecutada durante las obras de 2009. Según la acusación, a partir de ese momento se habría organizado una trama para evitar que la empresa asumiera el pago del impuesto correspondiente.Según un comunicado, la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció ejercerá la acusación popular en el juicio.

La vista de la pieza 21 es uno de los tres procesos que estaban previstos para este 2026 en la Audiencia de Barcelona relacionados con el ‘cas Mercuri’, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción política investigados en Catalunya. Inicialmente, la primera de las piezas, la 25, relacionada con la Federación de Municipios de Catalunya (FMC), se tenía que juzgar en enero y contaba con la presencia del exalcalde Manuel Bustos y su esposa. Sin embargo, el juicio fue no dio lugar al aceptar Bustos los delitos de malversación de fondos públicos y ser condenado a seis meses de prisión, evitando así su ingreso en un centro penitenciario.