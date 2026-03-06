Abiertas las inscripciones para la cronoescalada del metro de Barcelona: 419 escalones por una causa solidaria

Barcelona se prepara para una nueva cita deportiva con causa solidaria. La estación más profunda de la red de metro, El Coll / La Teixonera de la línea 5, acogerá el próximo 16 de mayo la segunda edición de la Cronoescalada, una iniciativa que combina deporte y solidaridad.

Los participantes deberán subir los 419 escalones que separan el andén de la calle, el equivalente a 18 pisos, con el objetivo de completar el recorrido en el menor tiempo posible. El año pasado, más de 300 personas participaron en esta actividad, que forma parte del programa solidario de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y que, este año, ofrece 386 plazas.

Cómo apuntarse

La cronoescalada es una carrera solidaria, organizada por la Fundación TMB, Transperfect Mountain Challenge y el Club Atlètic TMB, con el patrocinio de Orona. Los inscritos pagarán 16 euros, importe que se destinará íntegramente a la asociación AFANOC y a las familias con niños con cáncer.

La inscripción, que incluye dorsal, camiseta con diseño especial, bolsa deportiva y un título de transporte de un día, está abierta hasta el 8 de mayo o hasta agotar las plazas, y solo se puede realizar online. También se podrá adquirir un dorsal 0 para colaborar con la causa sin participar en la carrera.

"Muévete por el cáncer infantil"

La edición de este año se suma a la campaña solidaria “Muévete por el cáncer infantil y acompáñanos”, impulsada por los profesionales de TMB dentro del programa 'Elige tu causa', con el objetivo de sensibilizar sobre la enfermedad pediátrica y dar visibilidad a la labor de AFANOC en la lucha contra el cáncer infantil y juvenil.

La cita deportiva comenzará a las 10 de la mañana en la estación El Coll / La Teixonera, ubicada en la parte norte de la capital catalana, y promete repetir el éxito del año pasado.