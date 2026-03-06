El Ayuntamiento de Mataró tendrá una concejalía del catalán

Mataró tendrá una concejalía del catalán, tras sustanciarse un acuerdo entre las fuerzas políticas de la capital del Maresme, con la excepción de PP y Vox. Para crear la regiduría, el Ayuntamiento trabaja conjuntamente con el Centre de Normalització Lingüística (CNL) del Maresme y la Taula d'entitats de Mataró per la Llengua.

El objetivo de la concejalía es el de "impulsar, promover y garantizar el uso social de la lengua como herramienta de cohesión e identidad, además de proteger los derechos lingüísticos de la ciudadanía", asume el Ayuntamiento en un comunicado. La nueva área está delegada con carácter especial a la concejala de Educación, Formación Profesional, Universidad y Deportes, Bea Delgado; y funcionará bajo la coordinación y supervisión del regidor Buen Gobierno, Buena Gestión y Estrategia de futuro, Miquel Àngel Vadell.

En el Pleno municipal de marzo, celebrado este jueves, se dio cuenta del decreto de creación de la concejalía, así como de la modificación de la delegación de competencias; aunque la semana pasada ya hubo reuniones para crear un grupo motor que tiene como misión impulsar, coordinar y supervisar todo el proceso de elaboración del Plan local por la lengua en Mataró. Este es el primer punto del compromiso que marca el Pacte Nacional por la Llengua, al cual el Ayuntamiento de Mataró está adherido, junto a 211 municipios catalanes más.

El pasado mas de octubre, el Pleno aprobó una Propuesta de resolución que instaba a la creación de esta concejalía. La presentaron conjuntamente los grupos municipales de ERC, Junts por Mataró y la CUP, y se aprobó con los votos favorables del gobierno municipal (PSC y En Comú Podem), de las formaciones que la presentaron, y los votos en contra de Vox y PP.

Así, la nueva concejalía del catalán asumirá las obligaciones y compromisos en materia lingüística que marca el Pacte Nacional por la Llengua. Estos tienen que ver con la elaboración de un plan municipal de impulso del catalán para el mandato y velar por su cumplimiento; la creación de una mesa local por la lengua con la participación del tejido asociativo, educativo, cultural, deportivo y económico; la garantía de que el personal de la Administración y el subcontratado tienen el conocimiento adecuado del catalán y de los derechos lingüísticos de la ciudadanía; la incorporación de la mirada lingüística en la contratación administrativa; la identificación de ámbitos deficitarios en el uso de la lengua y posterior corrección de la situación; y, por último, la garantía de que la atención al público y la comunicación institucional se hagan en catalán, tanto en el Ayuntamiento como en las empresas concesionarias de servicios municipales.