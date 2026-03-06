Uno de cada tres asistentes al Mobile World Congress opta por el transporte público en sus desplazamientos

Uno de cada tres asistentes al Mobile World Congress ha viajado en transporte público. Durante el certamen se han realizado 190.000 viajes al recinto de Gran Via de Fira de Barcelona utilizando la tarjeta de transporte integrado T-Mobilitat.

El metro de Barcelona y los Ferrocarrils de la Generalitat han sido los transportes más utilizados, debido a la proximidad de sus estaciones con el recinto del congreso.

33.000 tarjetas

La organizadora del congreso ha distribuido 33.000 tarjetas T-mobilitat entre los asistentes para fomentar la movilidad sostenible. Con ellas se han realizado un total de 190.000 validaciones, según cifra la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), lo que da como resultado una media de casi seis viajes por cada persona que la ha utilizado. Representan 25.000 validaciones menos respecto al año anterior, hecho que se atribuye a la menor asistencia al salón debido al conflicto internacional y las repercusiones que ha tenido sobre las conexiones aéreas para llegar a Barcelona.

Metro y FGC

Siete de cada diez viajes se han realizado en metro y dos de cada diez en Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), que destaca por su proximidad con el recinto del congreso. El uso del bus metropolitano e interurbano, de los de Barcelona, de Renfe y el TRAM han sido muy residuales. Se trata de una distribución similar a la de ediciones anteriores.

El sistema T-Mobilitat permite radiografiar rápidamente y contar con datos sobre los movimientos realizados, lo que permite conocer el comportamiento de los asistentes al congreso. Las estaciones de Espanya de la línea L1 y Fira de la L9 de metro han sido las que han presentado mayor número de validaciones, en torno a las 34.000, seguidas de la de FGC de Europa-Fira con 26.000. La estación de Plaça Catalunya, en el centro de Barcelona, ha sido la cuarta más transitada por los asistentes al MWC que han utilizado el transporte público, con 8.500 validaciones.