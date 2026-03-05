Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tráfico en Barcelona hoy por el Mobile World Congress 2026, en directo: última hora de las retenciones e incidencias

Mobile World Congress 2026, en directo: última hora del evento y novedades

El MWC no teme el fin de los pisos turísticos en Barcelona: "Airbnb no existía hace 20 años"

Segundo día del Mobile World Congress 2026

Segundo día del Mobile World Congress 2026 / JORDI OTIX

Gisela Macedo

Gisela Macedo

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Mobile World Congress 2026 (MWC) de Barcelona vuelve a reunir a miles de congresistas durante esta primera semana de marzo. El recinto de Fira de Barcelona en L'Hospitalet ejerce de nuevo como capital mundial de la tecnología, lo que implica la llegada de visitantes de todo el mundo y la consiguiente afectación en la movilidad de la capital catalana.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las afectaciones en el tráfico este miércoles en Barcelona y su área metropolitana.

TEMAS

