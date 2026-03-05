En Directo
Tráfico en Barcelona hoy por el Mobile World Congress 2026, en directo: última hora de las retenciones e incidencias
Mobile World Congress 2026, en directo: última hora del evento y novedades
El MWC no teme el fin de los pisos turísticos en Barcelona: "Airbnb no existía hace 20 años"
El Mobile World Congress 2026 (MWC) de Barcelona vuelve a reunir a miles de congresistas durante esta primera semana de marzo. El recinto de Fira de Barcelona en L'Hospitalet ejerce de nuevo como capital mundial de la tecnología, lo que implica la llegada de visitantes de todo el mundo y la consiguiente afectación en la movilidad de la capital catalana.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las afectaciones en el tráfico este miércoles en Barcelona y su área metropolitana.
Circulación casi normalizada
🟢Llegando a las 11:00, la mayoría de las vías en dirección a Barcelona presentan tráfico fluido. La A-2, B-23, B-20, C-32, C-58 y C-33 ya permiten entrar a la ciudad sin problemas tras las congestiones registradas durante la mañana.
La única vía que sigue afectada es la Ronda Litoral (B-10). En sentido Llobregat se mantienen 5,5 km de colas hasta el Nus del Llobregat, y en sentido norte hay 2,5 km de retenciones hacia el Nus de la Trinitat.
La Ronda de Dalt (B-20) registra apenas 1 km de tráfico intenso.
Resumen de atascos actualizado
Resumen del tráfico de entrada a Barcelona a esta hora:
- B-10 – Ronda Litoral (Llobregat) 🔴 10 km de congestión desde Barcelona al Nus del Llobregat. Sin mejora respecto a primeras horas.
- B-20 – Ronda de Dalt (Llobregat) 🔴 7 km de retenciones en Barcelona / tramo hacia Nus del Llobregat. Ligera mejora respecto a primeras horas.
- A-2 (hacia Barcelona) 🔴 7 km de colas entre Sant Joan Despí – Sant Vicenç dels Horts. Ligera mejora respecto a primeras horas, cuando llegaba a 9,5 km.
- B-23 (hacia Barcelona) 🟠 4 km de retenciones entre Sant Feliu – Molins de Rei. Mejora respecto a primeras horas, cuando superaba los 8 km.
- C-58 / C-33 (hacia Nus de la Trinitat) 🟠 1-2 km de colas en Montcada i Reixac y entorno del Nus de la Trinitat. Mejora respecto a primeras horas.
- C-32 (hacia Llobregat) 🟠 2 km de retenciones entre L’Hospitalet – Esplugues / Sant Boi – Viladecans. Ligera mejora respecto a primeras horas.
Menos congestión en los accesos desde el Vallès
Los accesos desde el Vallès hacia Barcelona por el Nus de la Trinitat presentan una mejora respecto a primeras horas de la mañana.
La C-33 en sentido sur registra 1 km de retenciones entre los kilómetros 77,5 y 78,5, mientras que la C-58 en el mismo sentido acumula 2 km de colas entre Barcelona y Montcada i Reixac.
Ligera mejora en la Ronda de Dalt
La Ronda de Dalt (B-20) en sentido Llobregat acumula ahora 7 km de retenciones. Se trata de una ligera mejora respecto a primeras horas, cuando las colas eran más largas, aunque la vía sigue presentando tráfico denso y requiere paciencia para circular.
Tráfico muy colapsado en la Ronda Litoral
La Ronda Litoral (B-10) en sentido Llobregat, en dirección a la Fira de Barcelona desde Barcelona, acumula 10 km de congestión desde el inicio del tramo hasta el Nus del Llobregat. A diferencia de otras vías, la situación no mejora respecto a primeras horas, manteniéndose el tráfico muy denso y dificultando el acceso al recinto ferial a esta hora.
Colas en descenso en la B-23
La B-23 en dirección Barcelona (enlace con la A-2) acumula ahora 4 km de retenciones entre Sant Feliu de Llobregat y Molins de Rei, lo que supone una mejora con respecto a la hora punta, cuando registraba el doble de colas de vehículos.
Leve congestión en la C-32 hacia la Fira
La C-32 en sentido Llobregat registra 2 km de retenciones entre L'Hospitalet de Llobregat y Esplugues de Llobregat, en dirección al Nus del Llobregat. Se trata de una ligera mejora respecto a primeras horas, cuando el tramo estaba más congestionado, aunque sigue siendo uno de los accesos principales a la zona de Fira.
Tráfico intenso en la A-2 hacia Barcelona
La A-2 en sentido Barcelona presenta 7 km de retenciones entre Sant Joan Despí y Sant Vicenç dels Horts.
Respecto a primeras horas de la mañana, cuando se registraban 9,5 km de colas, la congestión ha disminuido ligeramente, aunque sigue siendo una de las vías más complicadas para entrar a la ciudad.
Tráfico en Barcelona
Resumen del tráfico de entrada a Barcelona a esta hora:
- C-32 (Llobregat) 🟠 Retenciones en L’Hospitalet – Esplugues / Sant Boi – Viladecans.
- A-2 (Barcelona) 🔴 9,5 km de colas entre Sant Feliu – Pallejà / Cornellà – Sant Joan Despí.
- B-23 (Barcelona) 🟠 Más de 8 km de retenciones entre Sant Feliu – El Papiol / tramo final a Barcelona.
- B-10 – Ronda Litoral (Llobregat) 🔴 10 km de congestión desde Barcelona al Nus del Llobregat.
- B-20 – Ronda de Dalt (Llobregat) 🔴 12 km de retenciones en Barcelona / El Prat – Sant Boi.
- C-58 / C-33 (Norte, Nus de la Trinitat) 🟠 4-5 km de colas en Montcada i Reixac.
Retenciones en el Nus de la Trinitat
El acceso a Barcelona desde el Vallès también presenta complicaciones este miércoles, especialmente en el entorno del Nus de la Trinitat.
La C-58 acumula retenciones entre Montcada i Reixac y la capital catalana, mientras que en la C-33 también se registran colas en el mismo tramo en dirección al Nus de la Trinitat, dificultando la entrada a la ciudad por el norte.
