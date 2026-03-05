Otro restaurante de la Rambla de Barcelona cerrado hace años reabre aprovechando una bajada de alquileres por las obras

Con la Rambla en su tercera fase de obras de reurbanización, algunos empresarios de la zona empiezan a ver el final del túnel y se atreven ya a levantar persianas cerradas incluso durante años. El reto es resisitir los próximos meses con las zanjas, pero aprovechar los precios del alquiler reajustados ante los perjuicios que comportan los trabajo. Quienes aprovechan dicha circunstancia tienen la vista puesta en el futuro beneficio. Así ha sucedido con un restaurante cerrado desde la pandemia, el antiguo Taller de Tapas del número 108, que este fin de semana prevé renacer como Tapas 108, con una propuesta de cocina mediterránea que no solo apunta al turista, prometen sus promotores.

El titular del nuevo restaurante, de origen paquistaní, suma más de dos décadas con negocios en la zona y en otros puntos de Barcelona, en varios casos con socios de origen indio que han apostado por invertir en la ciudad. En la misma Rambla el pasado verano ya abrió Cafetó (antes Ben & Jerry's) en el 116. Y tienen otros locales de hostelería en el Gòtic. También aglutinan tres tiendas con la marca La Casa de las Alpargatas y cinco tiendas de complementos para teléfonos móviles, explican a este diario fuentes de la empresa.

La nueva aventura nace tras un análisis detallado de la situación del eje más turístico de Barcelona, que ha comportado momentos duros para el comercio desde el inicio de su reforma en 2024, con afectaciones a la facturación y en muchos casos a la viabilidad de algunos negocios. Pero la expectativa del final de obras supuestamente en el primer trimestre de 2027 lleva a algunos empresarios a avanzarse a los previsibles incrementos de precios del alquiler que se producirán cuando las excavadoras salgan del vial, y este estrene sus aceras ampliadas y transitables.

Los titulares de Tapas 108 han tenido en cuenta que en el tramo superior de la Rambla hay "poca competencia". Son el segundo local tras el Moka, y además se emplazan en el lateral de mayor afluencia, que da al barrio Gòtic. Conocedores de sus flujos peatonales, han considerado que es un "buen momento para abrir", a la espera de que el eje recupere el pulso el próximo año.

Esperando el momento

El establecimiento vivió un pasado como templo del tapeo bajo la marca Taller de Tapas, impulsada por Kate Preston y José Lombardero desde 2003, en diversos emplazamientos de la ciudad. En el 108 de la Rambla cerraron por los efectos de la pandemia. Y el local entró en una fase de congelación, porque la inminencia de la reforma integral de la calle no invitaba a las inversiones en ese momento. Hace más de un año, el propietario del inmueble estuvo a punto de reabrirlo él mismo con el nombre de Tapas 108, pero a última hora no se atrevió ante los estragos y molestias que estaban comportando los trabajos de ampliación de las aceras, haciendo huir a muchos paseantes.

Los nuevos arrendadores iniciaron obras para reacondicionar el local, "que estaba en bastante buen estado", el pasado diciembre, como comunicaron al distrito de Ciutat Vella. La previsión es debutar entre este jueves y el fin de semana, pendientes de que lleguen algunos elementos. Su propuesta, relatan, será de cocina mediterránea, de carnes y pescados a la brasa a paellas y pizzas, pero con "producto siempre fresco" y precios asequibles. Cuenta con cocina vista y abrirá todos los días. Pese al carácter turístico de su emplazamiento y de su oferta, aseguran que esperan atraer también a los barceloneses que busquen un lugar donde comer bien en la zona. Su equipo de cocina tiene amplia experiencia en un establecimiento de éxito en la plaza Reial, aducen.

No es la única novedad de la Rambla, donde recientemente abrió 700 Milles tras ser adquirido por un empresario de Girona, en el emplazamiento que antaño ocupó el popular Casa Joan, en el número 12. Por contra, uno de los mejores establecimientos de la zona, el restaurante Amaya, optó por cerrar temporalemente el pasado enero a la espera de que termine la tormenta de las obras.