Muere otra persona sin techo en las calles de Badalona, la segunda en una semana

Los Mossos d'Esquadra han confirmado el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre sin techo en la calle Torrent de la Font, cerca de la zona de petanca de la Morera.

Se trata de la segunda persona que vivía en las calles de Badalona fallecida esta semana, tras conocerse este miércoles el traspaso de otro indigente en la plaza de Elisa Reverter, en el barrio badalonés del Manresà.

A su vez, ya son cuatro las personas que dormían al raso y que han perdido la vida en las calles de la ciudad en este 2026. El primero fue el día de Reyes, en plena ola de frío; el segundo, el pasado 21 de febrero.

La policía catalana recibió un aviso el pasado martes 3 de marzo y, sobre las 10 de la mañana, encontraron el cuerpo sin vida de la persona, de la que por el momento los Mossos d'Esquadra no pueden confirmar ni la identidad, ni la edad. Sí que ratifican, sin embargo, que no presentaba signos de violencia.