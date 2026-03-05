En el barrio de Llefià
Los Mossos d'Esquadra buscan a Antonio, vecino de Badalona desparecido desde el 2 de marzo
La familia señala que padece alzhéimer y podría estar desorientado
Aparece vivo en Susqueda el hombre de 27 años desaparecido en el Far desde hace una semana
Los familiares y amigos de Antonio García, desaparecido en el barrio de Llefià de Badalona, le buscan insistentemente desde este lunes 2 de marzo, día en que se le vio por última vez.
Antonio tiene 66 años y padece alzhéimer, motivo por el cual podría encontrarse "desorientado y con dificultades para comunicarse", explica su familia a EL PERIÓDICO.
Mide aproximadamente 1,80 m, tiene complexión normal y en el momento de la desaparición vestía una chaqueta roja como la que aparece en la fotografía.
La familia apunta que desde el primer momento se avisó a los Mossos d'Esquadra, que mantienen activa la búsqueda.
