Guerra IránPatineteRenfeEl NiñoPepsicoBorrasca ReginaZapateroMWC 2026SexoCatalán
En el barrio de Llefià

Los Mossos d'Esquadra buscan a Antonio, vecino de Badalona desparecido desde el 2 de marzo

La familia señala que padece alzhéimer y podría estar desorientado

Aparece vivo en Susqueda el hombre de 27 años desaparecido en el Far desde hace una semana

Cartel de los Mossos d'Esquadra para encontrar a Antonio, vecino de Badalona desparecido este lunes 2 de marzo / MOSSOS D'ESQUADRA

Badalona
Los familiares y amigos de Antonio García, desaparecido en el barrio de Llefià de Badalona, le buscan insistentemente desde este lunes 2 de marzo, día en que se le vio por última vez.

Antonio tiene 66 años y padece alzhéimer, motivo por el cual podría encontrarse "desorientado y con dificultades para comunicarse", explica su familia a EL PERIÓDICO.

Mide aproximadamente 1,80 m, tiene complexión normal y en el momento de la desaparición vestía una chaqueta roja como la que aparece en la fotografía.

La familia apunta que desde el primer momento se avisó a los Mossos d'Esquadra, que mantienen activa la búsqueda.

RRSS WhatsAppCopiar URL
