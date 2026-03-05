El metro de Barcelona estrena un mural y una experiencia interactiva para el 8M

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) también se suma al 8M con iniciativas que ya se pueden apreciar en estaciones muy transitadas del metro de Barcelona. La primera está en el intercambiador de plaza Espanya (L1 y L3), donde se encuentra un mural realizado por la artista Valery Blanchard. Reproduce un famoso lema de la activista Rosa Luxemburg (1871-1919): “Para un mundo en el que seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres”.

La frase ha sido escogida por la plantilla TMB, mediante una votación popular. La obra también puede verse en los centros de trabajo de la compañía. Este mural se puede ver desde el 3 de marzo en el pasillo que conecta las líneas L1 y L3.

Por otra parte, en la estación de Passeig de Gràcia se ha estrenado una propuesta artística interactiva llamada ARS Gràcia, que consiste en llevar al usuario, según TMB, a una experiencia “única” mediante luces y melodías. Utiliza voces de mujeres artistas que forman parte de la Associació de Músics de Carrer i del Metro de Barcelona (AMUC BCN) y se inspira en la musicóloga Susan McClary y la compositora Eliane Radigue.