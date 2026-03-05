Mataró propone sancionar el consumo de 'gas de la risa' tras detectar un aumento de su uso en zonas de ocio

El Ayuntamiento de Mataró propone una actualización de la ordenanza de civismo y convivencia, aprobada en 2023, para adaptarla a las "nuevas conductas incívicas" detectadas en la ciudad. Así, la revisión de la norma pretende incluir prácticas que hace tres años no resultaban una preocupación en el municipio pero que se han convertido en habituales desde entonces: "Se han detectado cambios en las conductas sociales que no estaban tipificados en el actual texto o bien no estaban suficientemente definidos", sostiene el Ayuntamiento en un comunicado. Asimismo, se prevé "incorporar elementos que permitan una aplicación más efectiva de la ordenanza" para preservar el espacio público como lugar de convivencia y civismo.

La novedad más destacada que pone sobre la mesa el gobierno municipal liderado por David Bote (PSC) se refiere al consumo en vía pública de una sustancia que si bien no es considerada ilegal, no está exenta de riesgos severos para la salud. Se trata del óxido nitroso ―popularmente llamado 'gas de la risa'―, un gas incoloro utilizado habitualmente como anestésico o para potenciar motores en entornos industriales, y cuyo consumo aporta una sensación fugaz de euforia y de risa incontrolable.

El consumo del 'gas de la risa' tiene una "casuística concreta", explica a EL PERIÓDICO Marc Corominas, inspector de la Policía Local de Mataró: "Es una sustancia que se consume en entornos de ocio". Así, en Mataró su consumo se centra, y ha aumentado, sobre todo en la zona del Pla d'en Boet. La tendencia, explica Corominas, es "alcista". Allá por 2022 y 2023 se empezó a detectar su consumo, aunque de manera "esporádica". Ya en 2024, su uso se generalizó en la ciudad, de manera que la Policía Local se planteó "introducir la sustancia en el plan municipal sobre drogodependencias para poder disponer de un indicador objetivo".

Su consumo aumentó un 36% el año pasado

Desde entonces, los trabajadores municipales de Mataró almacenan todos los recipientes de óxido nitroso que detectan. Si en 2024 se incautaron en Mataró algo más de 1.300 botes de esta sustancia (entre los incautados por la policía y los recogidos por las brigadas de limpieza), esta cifra aumentó un 36% en 2025, con más de 2.100 envases detectados. La ordenanza no solo prevé sancionar el consumo de óxido nitroso, sino también de cualquier otra sustancia inhalante: "La vocación es preventiva, para concienciar de que la sustancia es tóxica".

"Nos preocupa su uso por los efectos que tiene y porque la población que lo consume son jóvenes y menores", admite Corominas. No en vano, el hecho que su venta sea legal en determinados ámbitos hace aumentar entre sus consumidores la percepción de que se trata de una sustancia inofensiva. Sin embargo, los efectos secundarios inmediatos incluyen mareos, desorientación y falta de coordinación. Los más graves pueden comportar años neurológicos permanentes, hipoxia, pérdida de conciencia e incluso la muerte en casos extremos. El Ayuntamiento añade que "perturba la conducta y puede provocar problemas de convivencia en el espacio público, motivo por el cual es susceptible de ser sancionado".

Su consumo, relata Corominas, lleva asociados problemas muy similares a los de la práctica del botellón: "Concentraciones de personas jóvenes que generan ruido y molestias en el espacio público, eventualmente peleas y accidentes como desmayos", enumera Corominas, que describe estas conductas relacionadas al uso de óxido nitroso como "peligrosas para los que la consumen y para terceras personas". "Responde a una moda importada de países del sudeste asiático, el Reino Unido o los Países Bajos", zanja el inspector.

Otros aspectos de la modificación

Para la modificación de la Ordenanza, el gobierno municipal ha creado una comisión encargada de redactar el texto del anteproyecto de la norma. La comisión, integrada por miembros de la corporación y personal técnico, puede proponer la encomienda de estudios, informes o dictámenes a profesionales ajenos a la entidad. Así, se ha abierto el proceso de consulta pública en la plataforma 'Decidim Mataró', donde la ciudadanía puede hacer llegar sus aportaciones hasta el 14 de marzo. Posteriormente, y antes de la aprobación inicial de la modificación de la norma en el Pleno, los grupos municipales tendrán 15 días para hacer aportaciones al anteproyecto.

Asimismo, el Ayuntamiento de Mataró también propone incluir otras actividades sancionables en el remozado texto normativo. Son, por ejemplo, los "usos impropios, intensivos o apropiaciones del espacio público", los usos "inadecuados del agua en fuentes y duchas públicas", los ruidos producidos por la ciudadanía en el espacio público en horario nocturno, las conductas de riesgo entre la ciudadanía (expresiones irrespetuosas, burlas o molestias intencionadas); o el lanzamiento o abandono de objetos en el espacio público desde la propiedad privada.

También se prevé incluir en la ordenanza sanciones a las amenazas, la agresividad y la violencia física o verbal hacia el personal municipal que trabaja en la atención directa a la ciudadanía: "Estas conductas atentan contra la dignidad de los empleados públicos y afectan al resultado de las intervenciones municipales", señala el consistorio. Asimismo, se contempla ampliar la regulación de las intervenciones directas que los agentes de la autoridad realicen con personas "en situación de vulnerabilidad social o médica" para "darles más seguridad jurídica a la hora de intervenir en determinadas situaciones" de incumplimiento de la ordenanza de civismo. Por último, el Ayuntamiento propone que los Mossos d'Esquadra puedan denunciar incumplimientos de la normativa municipal, si es necesario.