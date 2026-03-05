Cinco finalistas se disputan la reforma del Sant Jordi Club de Barcelona

La ambiciosa reforma del Sant Jordi Club, la sala de conciertos pequeña de la Anella Olímpica de Montjuïc, ya tiene finalistas. Cinco de las 17 candidaturas recibidas han pasado a la segunda fase del concurso internacional de arquitectura que el Ayuntamiento de Barcelona convocó en julio para atraer soluciones innovadoras para el recinto.

El objetivo es pasar de las 4.600 plazas actuales a un “aforo flexible” de 4.000, 6.500 o 9.000 espectadores a partir de 2029. Y, además, poder operar de forma simultánea e independiente este espacio y su hermano mayor, el enorme Palau Sant Jordi. La operación requiere alrededor de 70 millones de euros, así que el consistorio quiere tener sobre la mesa varios proyectos de remodelación detallados para elegir al ganador con mayor confianza.

Así, la empresa municipal BSM convocó una selección en dos fases: recepción de candidaturas ilimitadas y competición remunerada de las cinco mejores propuestas recibidas. Estas finalistas deben desarrollar más al detalle su proyecto y aportar mucha documentación, un sobreesfuerzo que la ciudad gratifica con 20.000 euros.

Según ha podido contrastar EL PERIÓDICO, el jurado puntuó todas las propuestas en noviembre, comprobó la solvencia de las cinco mejor valoradas y dejó aprobada en enero la selección definitiva. Fuentes de BSM responden que el procedimiento “va según el calendario previsto”. Al anunciar el concurso, el Ayuntamiento de Barcelona estimó que podría empezar las obras a mediados de 2027. El recinto estará cerrado dos años, hasta que finalicen los trabajos en 2029.

Talento local

Los cinco planes de reforma finalistas tienen un fuerte acento catalán. Tres son de UTEs formadas por dos estudios -uno local y uno extranjero- y los otros dos son de despachos independientes. Ocho bufetes en total, seis de los cuales de Barcelona ciudad y los dos restantes, de Bruselas y París.

Los elegidos son la UTE local formada por B720 Arquitectura y Jaas Julià Arquitectes (96 puntos de los 100 puntos en liza), la unión de los catalanes Flexo Arquitectura y los belgas Office KGDVS (92 puntos), los franceses Bruther Architectes junto al estudio barcelonés Jorge Vidal Studio (91,50 puntos), el veterano bufete Batlle i Roig Arquitectura (88 puntos) y el estudio Barozzi Veiga también de Barcelona (86 puntos).

Los cinco aspirantes han podido visitar la sala junto a técnicos municipales este jueves y el viernes pasado, para realizar comprobaciones in situ y rematar los proyectos. La candidatura ganadora obtendrá un contrato de más de 2,3 millones de euros (más IVA), que incluye la redacción de todos los proyectos de derribos y nueva edificación y también la dirección de las obras cuando estas comiencen.

El ranking de puntuaciones ha descartado la reformas planteadas por estudios consagrados como el Miralles Tagliabue EMBT o el de Bofill Arquitectura. El jurado está formado por nueve personas y lo preside Josep Ferrando, director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura La Salle. Cinco miembros son arquitectos barceloneses de renombre, propuestos por el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), y el resto son cargos de la empresa BSM especialistas en la Anella Olímpica y un experto independiente en telecomunicaciones.

Amplia experiencia

Las cinco candidaturas pueden presumir de notable obra en la ciudad y de haber trabajado antes para el consistorio. Por ejemplo, el mercado de los Encants con su techo de espejos es de B720 Arquitectura, mientras que sus socios de Jaas Julià han ideado la transformación de la antigua Compañía de Tabacos de Via Laietana en oficinas municipales. De Flexo ha salido el rediseño del polo de equipamientos de la Sagrada Família y de Jorge Vidal, el parque de Ca l’Aranyó.

Entre los proyectos recientes de Batlle i Roig están las pacificaciones de Gran de Sant Andreu y del tramo inferior de la Meridiana. Barozzi Veiga firma el nuevo edificio del Barcelona Institute of Science and Technology en el Mercat del Peix. Los dos socios europeos no tienen por ahora trabajos en la capital catalana, pero la han visitado varias veces en los últimos años para impartir conferencias y formarán parte del congreso de la UNESCO-UIA que acoge Barcelona este junio con motivo de la Capitalidad Mundial de la Arquitectura 2026.

El potencial del formato medio

El consistorio aspira a que el nuevo equipamiento tenga una “identidad arquitectónica propia y en armonía con el conjunto de la Anella Olímpica”, especialmente con el Palau Sant Jordi, obra del arquitecto japonés Arata Isozaki (Premio Pritzker 2019). Los pliegos técnicos del concurso piden que el nuevo recinto prime la experiencia del usuario con colas más confortables, terraza, tienda y barras siempre a menos de dos minutos.

Nacido con los Juegos Olímpicos de 1992, el pequeño Sant Jordi Club ha ganado protagonismo en los últimos años y ha sido el escenario elegido por artistas internacionales como Coldplay, Bruce Springsteen y Beyoncé e iconos más próximos como Estopa, Rosalía o Bad Gyal. Con 16.500 metros cuadrados, el nuevo Sant Jordi Club será el primer gran auditorio del Estado concebido en origen para acoger espectáculos de música en vivo de medio formato.