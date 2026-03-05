Barcelona da luz verde al Parc Central de Vallcarca y licita 47 viviendas públicas

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este jueves el proyecto de urbanización del Parc Central en el barrio de Vallcarca y ha dado inicio a la licitación de dos nuevas promociones de vivienda pública en la zona.

La primera teniente de alcalde y concejal del distrito de Gràcia, Laia Bonet, ha destacado que desde el inicio del mandato se ha logrado "desencallar" la transformación de Vallcarca, un proceso que ha sido objeto de intensos debates dentro de BComú y que también se ha reflejado en la aprobación de los presupuestos para 2026.

Bonet ha subrayado que, con este paso, el ayuntamiento avanza en su objetivo de convertir Vallcarca en un barrio más verde, con espacios públicos renovados y nuevas viviendas públicas. Los dos edificios de viviendas protegidas se ubicarán en la calle Farigola, con 20 pisos, y en la calle Mare de Déu del Coll, con 27 viviendas más.

"La transformación del barrio no podía esperar más", ha afirmado Bonet, recordando que el parque central funcionará como el pulmón verde del área, con una superficie aproximada de 10.000 metros cuadrados, delimitada por la avenida Vallcarca, el viaducto que da nombre al barrio, la calle Gustavo Adolfo Bécquer y la calle Cambrils.

Reactivación del plan de Vallcarca

El ayuntamiento ha retomado en este mandato la reurbanización de Vallcarca, pendiente desde hace más de dos décadas. La prolongada situación de provisionalidad provocó la aparición de asentamientos en solares vacíos y la ocupación de inmuebles por personas vulnerables.

El proyecto original, aprobado en 2002 durante el mandato de Joan Clos, contemplaba una gran rambla verde que conectara la plaza de Lesseps con el viaducto de Vallcarca, implicando la expropiación y derribo de varias fincas. Los primeros derribos se realizaron, pero la crisis económica paralizó la obra, dejando solares vacíos, edificios degradados y espacios públicos descuidados.

En 2015, el consistorio actualizó el plan mediante una Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM), incorporando la construcción de un Parque Central en la parte alta de la avenida de Vallcarca, junto al viaducto. El gobierno de Jaume Collboni se ha comprometido a que el parque esté terminado antes de finalizar el mandato en 2027. Para avanzar en esta meta, el 8 de mayo se desalojó el campamento de chabolas que ocupaba el área del futuro parque.