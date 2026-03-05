Barcelona se reta a rehabilitar al menos 4.100 viviendas en Ciutat Vella hasta 2035

“Recuperar Ciutat Vella para la gente de Ciutat Vella y de Barcelona”. El Ayuntamiento de Barcelona sintetiza así la estrategia que lanza para tratar de atajar los problemas de dejadez, masificación, desarraigo y pobreza que entidades del núcleo histórico de la ciudad y miembros del consistorio han diagnosticado en las reuniones que han mantenido a lo largo de más de un año. Se llaman a revertirlos, condensándolos en el llamado Pacto por Ciutat Vella, presentado este jueves y que se concede un margen de una década para obtener resultados. Entre las 187 medidas que enumera sin concretar un calendario ni un presupuesto para materializarlas, el gobierno municipal recalca que la gran apuesta para devolver “normalidad” al corazón de la urbe -en palabras del comisionado del pacto, Ivan Pera- es desplegar un plan de rehabilitación que, de entrada, se fija el objetivo de renovar al menos el 10% de las viviendas de los cuatro barrios de Ciutat Vella de aquí a 2035.

El porcentaje corresponde a unos 4.100 hogares del distrito, en el que pesa la condición de ser el casco antiguo de Barcelona. “La edad media de las viviendas en Ciutat Vella es de 115 años, cuando en el conjunto de la ciudad no llega a los 90 años”, compara el concejal del distrito, Albert Batlle.

¿De qué modo Ciutat Vella se sumará a la lista de barrios de Barcelona que también están pendientes de auxilios para remodelar domicilios? “Pasa por poner más recursos materiales y económicos”, responde el director general de la empresa municipal Foment de Ciutat, Àlex Montes. Precisa que se prevé convocar una línea de ayudas exclusiva para Ciutat Vella en 2027, dotada con 15 millones de euros, “para la rehabilitación de las viviendas más vulnerables y que menos recursos tengan”.

Montes comenta que el ayuntamiento está pendiente de un estudio que elabora con la Universitat Politècnica de Catalunya que identificará las viviendas en las que urge intervenir. Mediante un monitoreo masivo de inspecciones técnicas de edificios y el uso de herramientas de inteligencia artificial, debe señalar cuáles son las escaleras en peor estado y que requieren reparaciones. Además, se valorará si se cambian criterios para conceder ayudas para mejorar la eficiencia energética para resguardar de inclemencias meteorológicas a los inmuebles.

Gestionar el turismo

El gobierno de Jaume Collboni enfatiza que asume Ciutat Vella como una prioridad y que prevé destinar 230 millones de euros de inversiones en este mandato. Equipara el propósito con la gran reforma de los años 80 y 90 del siglo pasado, cuando se derribaron bloques y se crearon espacios más diáfanos. “La mirada ahora tiene que ser diferente -plantea Batlle-: entonces tenía una población de 90.000 habitantes, de los que 541 eran extranjeros, apenas el 0,5%, y ahora son 115.331 personas, de las que los extranjeros son el 54,7%, unas 63.000 personas”, distingue.

Noticias relacionadas

De los numerosos retos a abordar hasta 2035, Pera menciona que los barceloneses "no vean Ciutat Vella como un territorio comanche" y "cómo gestionar el turismo sin que parezca que vivimos en un parque temático". Una de las ideas del plan es "desarrollar un modelo propio de alojamiento turístico que limite las formas de uso intensivo de suelo residencial". Aparte, está pendiente que entre en vigor un plan de usos que quiere contrarrestar el "monocultivo comercial" volcado en el turismo, a lo que añade proteger comercios emblemáticos y recuperar plantas bajas con negocios y actividades arraigadas al vecindario.