Seguridad en la costa

Barcelona activa la alerta por mala mar: cerrados los espigones y bandera roja en las playas

Protecció Civil activa la alerta de su plan frente a inundaciones ante unas lluvias que podrían descargar 100 litros

Temporal marítimo en Barcelona.

Temporal marítimo en Barcelona. / Marc Asensio Clupés / Archivo

Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona ha activado este jueves a las 14:30 horas el Plan Básico de Emergencia Municipal por mal estado del mar en fase de alerta, ante las previsiones meteorológicas que apuntan a un incremento significativo del oleaje en el litoral de la capital catalana.

Según ha informado el consistorio, la activación de este plan se produce cuando existe aviso de mala mar y hay una alta probabilidad de que se registren olas superiores a los 2,5 metros, una situación que puede provocar afectaciones en la costa barcelonesa y suponer un riesgo tanto para las personas como para el mobiliario del frente marítimo.

Como medida preventiva, el ayuntamiento recomienda a la ciudadanía extremar la precaución y evitar el acceso a las playas mientras dure el episodio de mala mar. Asimismo, recuerda que está prohibido acceder a los espigones y entrar en el agua mientras ondee la bandera roja, que ya se ha izado en todas las playas de la ciudad.

Para garantizar la seguridad, la Guardia Urbana de Barcelona se ha desplegado en el litoral barcelonés y está cerrando el paso a los espigones y a las zonas donde rompen las olas, con el objetivo de evitar situaciones de riesgo para los bañistas y paseantes.

El consistorio mantendrá activo el plan en fase de alerta mientras persistan las previsiones de fuerte oleaje.

