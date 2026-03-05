Àlex Entrena, 30 años, trabaja por primera vez en un Mobile World Congress: “Durante unos días vives por y para esto”

Un año más, Barcelona se ha convertido en la capital mundial de la tecnología con la celebración del Mobile World Congress (MWC) 2026. Del lunes 2 al jueves 5 de marzo, el recinto de Fira Gran Via ha acogido la vigésima edición de uno de los mayores congresos de la industria tecnológica. Más allá de la innovación, los nuevos dispositivos móviles y robots con IA y el impacto económico que supone para la ciudad, estos macro eventos representan una oportunidad laboral para muchos jóvenes que buscan unos ingresos extras y ampliar la experiencia laboral.

Es el caso de Àlex Entrena (30 años), quien esta semana compagina su trabajo fijo como coordinador de sala del centro de emergencias del 112 con un contrato temporal en el congreso. “Al tener un horario rotativo [en el 112], voy acumulando días libres e intento que coincidan con alguna feria profesional para combinar dos trabajos” explica a EL PERIÓDICO.

Nacido en Valls (Tarragona), se graduó en Nutrición Humana y Dietética en la Universitat Rovira i Virgili. Tras un año trabajando en el Centro de Coordinación de Emergencias de Reus, fue trasladado al de Barcelona. Ya instalado en la ciudad, a través de un portal de empleo conoció a Staff Global, una de las principales agencias del sector de los congresos y eventos. Lleva más de dos años colaborando con la empresa y en mayo lo ascendieron como coordinador de azafatos.

Àlex Entrena debuta como trabajador del MWC con la coordinación de los azafatos de un gran stand / Manu Mitru

Aunque ha trabajado en más de una veintena de salones de gran envergadura, como el ISE o el ESMO, esta es la primera vez que participa en el Mobile World Congress. “He trabajado en todos los eventos profesionales que se hacen en Barcelona, solo me quedaba este”, asegura entre risas. Asiste el gran stand de uno de los mayores gigantes tecnológicos presentes en la Fira de la Granvia.

El primer día

Lo que más le sorprendió del primer día en el MWC fue la logística y el volumen de empleados que mueve el salón. “Yo sabía que la entrada South no existiría, sino que sería toda una carpa; sin embargo, no me esperaba que los trabajadores tuviéramos una acceso diferente”. “Normalmente entro por la entrada habitual, porque llego a una hora en la que no hay visitantes”, aclara. Además, se encontró con “unos 15 minutos de cola” para poder entrar, añade.

Además, los Mossos d'Esquadra reforzaron la seguridad del evento debido al ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán el fin de semana previo a la inauguración y también a causa de las protestas por la presencia de empresas israelíes en el MWC. Las medidas preventivas se han desplegado tanto en el interior como en el exterior. “Es el primer congreso donde trabajo en el que me hacen pasar la mochila por un rayos X”, admite.

Funciones del coordinador

Las funciones asignadas a Entrena incluyen supervisar un grupo de ocho azafatos para asegurarse que hagan bien sus tareas. Ubicado en el Hall 2, el stand cuenta con más de 400 m² de superficie, así que el personal debe repartirse por todo el espacio. Dos controlan el acceso principal al ‘showroom’, mientras otros dos supervisan la entrada a las nueve salas de reuniones. Dentro, una azafata organiza la agenda de los encuentros y otra atiende el photocall. Un séptimo miembro ayuda con la maquinaria de demostración, y el último vigila la puerta trasera, donde se encuentra una pequeña oficina para el personal.

Otras de sus competencias es ejercer de enlace entre el expositor y los empleados: “Soy la cara de los azafatos hacia el cliente”, detalla. Por ello, es de vital importancia entender cómo es la compañía. “Al principio siempre estás más nervioso, porque no los conoces y no sabes cómo van a trabajar”, asevera. Lo más complicado es adaptarse rápidamente: “El primer día es mucho de observar, ver por dónde van los tiros y organizar al equipo en función de las necesidades a cubrir”, agrega.

Àlex Entrena ha coordinado los azafatos de un gran stand tecnológico en el MWC'26 / MANU MITRU / EPC

Entrena es consciente de que tiene que estar en muchos sitios y entender todo lo que sucede en cada uno de ellos. “Cuando acepto las ofertas laborales de Staff Global, voy con la mentalidad ‘congreso’, es decir, sé que durante unos días, vives por y para esto”, sostiene. Y a pesar “de que es duro estar de pie tantas horas”, afirma que le gusta el trabajo y se siente satisfecho cuando recibe feedack positivo del cliente.

Jornadas de 10 horas

Eso sí, las jornadas de trabajo son intensas y largas: lunes, martes y miércoles, el equipo trabaja de ocho de la mañana a seis de la tarde, aunque se les cita en el stand ya a las 7.30 horas. El último día del evento, el jueves, el turno finaliza 14 horas. También trabajaron el domingo previo, cuando recibieron una formación obligatoria de dos horas para conocer al detalle sus puestos y misiones.

Entrena también es el responsable de organizar los horarios y los descansos. En su primer día, el coordinador programó 15 minutos por la mañana y otros 15 por la tarde, así como una hora para la comida, en turnos sucesivos para poder mantener el correcto funcionamiento del stand. Durante el trascurso de la feria ha ajustado las pausas según las necesidades observadas.

La experiencia en el MWC, adelanta, no es ningún fin de etapa. Entrena tiene claro que va a seguir compaginando los dos trabajos: “Este dinero extra me va muy bien para ahorrar y pagar gastos que no tenía previstos”. Si no surgen inconvenientes, le gustaría seguir atendiendo congresos a través de la misma empresa intermediaria: “Cuentan conmigo para todo y me siento valorado”, concluye.