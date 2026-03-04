El tráfico hoy en Barcelona por el Mobile World Congress 2026, en directo: última hora de las afectaciones en Barcelona por el MWC

El Mobile World Congress 2026 (MWC) de Barcelona vuelve a reunir a miles de congresistas durante esta primera semana de marzo. El recinto de Fira de Barcelona en L'Hospitalet ejerce de nuevo como capital mundial de la tecnología, lo que implica la llegada de visitantes de todo el mundo y la consiguiente afectación en la movilidad de la capital catalana.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las afectaciones en el tráfico este miércoles en Barcelona