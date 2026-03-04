En Directo
El tráfico hoy en Barcelona por el Mobile World Congress 2026, en directo: última hora de las afectaciones en Barcelona por el MWC
Mobile World Congress 2026, en directo: última hora del evento y novedades
El MWC no teme el fin de los pisos turísticos en Barcelona: "Airbnb no existía hace 20 años"
El Mobile World Congress 2026 (MWC) de Barcelona vuelve a reunir a miles de congresistas durante esta primera semana de marzo. El recinto de Fira de Barcelona en L'Hospitalet ejerce de nuevo como capital mundial de la tecnología, lo que implica la llegada de visitantes de todo el mundo y la consiguiente afectación en la movilidad de la capital catalana.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las afectaciones en el tráfico este miércoles en Barcelona
Retenciones de 10 kilómetros en la B-10 en el Nus del LLobregat, en sentido Barcelona
Retenciones de 10 kilómetros en la B-10 en el Nus del LLobregat, en sentido Barcelona. Y de 3 en el Nus de la Trinitat a la altura de Santa Coloma de Gramenet, en sentido Barcelona.
La Gran Via, colapsada
El tráfico está siendo muy complicado la mañana de este miércoles, la Gran Via, a estas horas, está colapsada.
Congestión en el Nus de la Trinitat
Problemas en las rondas
Desde primera hora de la mañana de este miércoles la circulación ha estado por momento colapsada por un accidente. El incremento de tráfico, especialmente de taxis, VTC y furgonetas de transporte privado, ha saturado la vía.
