Tráfico hoy en Barcelona por el MWC 2026: atasco en las rondas por accidentes

El Mobile World Congress 2026 (MWC) de Barcelona vuelve a reunir a miles de congresistas durante esta primera semana de marzo. El recinto de Fira de Barcelona en L'Hospitalet ejerce de nuevo como capital mundial de la tecnología, lo que implica la llegada de visitantes de todo el mundo y la consiguiente afectación en la movilidad de la capital catalana.

Este miércoles a primera hora de la mañana, los desplazamientos en Barcelona han comenzado con incidencias en las rondas por sendos accidentes. Colas kilométricas..

A continuación, repasamos la situación en las principales arterias de la ciudad y su área metropolitana, así como en el transporte público.

Carreteras

🔴 Ronda Litoral (B-10): Desde primera hora de la mañana de este miércoles la circulación ha estado por momento colapsada por un accidente. El incremento de tráfico, especialmente de taxis, VTC y furgonetas de transporte privado, ha saturado la vía.

🟠 Centro de Barcelona y Gran Via: Durante las primeras horas de la mañana, el tráfico en el centro de la ciudad ha estado colapsado, con unas vías que ya no podían absorver más vehículos. Pasadas las diez de la mañana, una manifestación ha afectado también al tráfico en la plaza Espanya y la Gran Via. A las once, la situación ha mejorado, aunque siguen habiendo colas de vehículos aproximándose a la zona de Fira Gran Via.

🟢 Ronda de Dalt (B-20): Esta vía está registrando este miércoles colapsos desde primera hora.

🟢 A-2: La autovía ha registrado durante las horas punta alrededor de 8 kilómetros de colas de vehículos, especialmente entre Sant Vicenç dels Horts y Cornellà de Llobregat en dirección Barcelona. A media bañana, la fluidez del tráfico ha mejorado.

🟢 B-23: El tráfico ha mejorado progresivamente hasta normalizarse a media mañana, si bien el día ha comenzado con notables colapsos. A las 7.00 h, esta vía acumulaba más de 12 kilómetros de retenciones desde El Papiol en dirección a Barcelona. A las 9.00 h, pasaba a registrar 7,5 km de atascos, también en sentido de entrada a la ciudad, especialmente entre Molins de Rei y Sant Feliu, así como en el acceso a Barcelona desde Sant Joan Despí.

🟢 C-32: Un carril cortado ha complicado la circulación entre Cornellà y Esplugues hacia el Llobregat en hora punta, cuando. también se han registrado retenciones entre Gavà y Sant Boi hacia Barcelona. A las 11:00 h, la circulación ya ha pasado a ser fluida en esta vía.

Transporte público

🟢 Bus: La movilidad en autobús hacia el MWC se ha visto afectada a media mañana por una manifestación en la plaza Espanya. TMB ha informado que, alrededor de las 10:30 horas, varias líneas presentaban limitaciones en su recorrido, y que los desvíos y restricciones también afectaban parte de la Gran Via, punto clave en la conexión del centro de la ciudad con el evento en la Fira. Hacia las 11:00 h, la situación se ha normalizado y los buses vuelven a circular sin desvíos en esta zona.

🟢 Metro: El servicio funciona con normalidad a media mañana y TMB ha reforzado la frecuencia de la línea L9 Sud entre las paradas de Collblanc y Fira en horas punta, que conectan con las estaciones Fira y Europa | Fira, las estaciones más cercanas al congreso. Al inicio de la mañana, durante hora y media, la L1 dsolo ha funcionado entre Hospital de Bellvitge y Santa Coloma y no han circulado trenes entre Santa Coloma y Fondo. Posteriormente, el servicio ha vuelto a la normalidad. En algunas estaciones céntricas, se han producido aglomeraciones de usuarios.

🟢 FGC: En los Ferrocarrils de la Generalitat, los asistentes al congreso han abarrotado los andenes durante las horas punta, si bien el servicio funciona con normalidad en la capital catalana. FGC informa de que los trenes circulan según el horario previsto.