La exjefa de TMB despedida tras investigar un caso de acoso denuncia que la cúpula actuó "fuera de la legalidad"

Carmen Macías, exjefa de Cumplimiento Normativo ('Compliance') de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), ha denunciado este miércoles en rueda de prensa que la empresa pública actuó "sin ética y fuera de la legalidad" al despedirla tras investigar denuncias de acoso presentadas por una trabajadora contra tres directivos. Además, ha señalado que la compañía contrató “a dedo” a una empresa externa para gestionar el buzón interno de denuncias.

En su comparecencia ante los medios, recogida por la ACN, Macías ha lamentado que esta situación la ha perjudicado profesional y personalmente, y ha asegurado que la confianza de la plantilla en el sistema interno de denuncias ha quedado dañada.

Los hechos denunciados

Macías fue nombrada jefa de Compliance de TMB en noviembre de 2023 y, un mes después, asumió la gestión del buzón interno de denuncias de TMB, responsable de recibir y gestionar avisos de irregularidades dentro de la empresa.

Desde ese puesto, comenzó a investigar la denuncia de una trabajadora contra tres directivos por presunto acoso. Meses después, citó como testigo a la jefa de recursos humanos, una de las denunciadas, y propuso medidas cautelares para la afectada, como visitas psicológicas semanales.

Poco después, y según la versión de la denunciante, el consejero delegado, Xavier Flores, le retiró las competencias sobre el buzón de quejas alegando un cambio organizativo. Ante esta situación, Macías solicitó protección a la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), que la reconoció como alertadora protegida y comunicó su decisión a Flores y a Laia Bonet, presidenta de TMB y teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona.

El 7 de junio de 2024, el consejo de administración de TMB destituyó formalmente a Macías. En julio, la jefa de recursos humanos impulsó la contratación urgente de una empresa externa para gestionar las denuncias internas. Poco después, se tramitó una denuncia interna contra Macías por supuesto acoso laboral, que derivó en un expediente que culminó con su despido.

Macías asegura que todo esto fue una "represalia" por cumplir con su trabajo, y que la denuncia contra ella “no es casualidad”, ya que los testimonios del expediente, según ha explicado ella y su abogado este miércoles, provinieron de personal de recursos humanos o asesoría jurídica que no trabajaba directamente con ella. Su abogado denuncia actuaciones “corruptas” en la alta dirección de TMB y apunta a posibles responsabilidades políticas.

Macías advierte, además, que esta situación puede disuadir a otros empleados de TMB de denunciar malas prácticas por miedo a represalias.

Por su parte, el comité de empresa ha pedido la destitución de Flores, de la jefa de recursos humanos y del jefe de la asesoría jurídica, sin obtener respuesta, y asegura que tampoco ha logrado reunirse con el alcalde, Jaume Collboni, para abordar este asunto.

Desde TMB, han explicado que la contratación urgente de la empresa externa respondió a la necesidad de atender las primeras denuncias mientras se tramitaba la licitación definitiva, aún en curso.

Proceso judicial

Tras ser despedida, Macías presentó una querella contra los tres directivos de TMB por "presiones e injerencias" y por considerar que fue despedida como represalia por investigar un presunto acoso laboral que implicaba a la directora de Recursos Humanos.

Ante la jueza, Macías explicó ante la jueza que fue “presionada” para reconsiderar la conveniencia de enviar el expediente a la fiscalía, como ella proponía. Según su versión, a partir de esa discrepancia “se fabricó” un expediente “mendaz” contra ella por el mismo motivo, que terminó con su despido.

Fuentes de la empresa señalaron que en ese expediente declararon testigos y que algunos empleados del departamento tuvieron que coger la baja laboral por estrés. La denunciante sostiene que se aplicó un protocolo diseñado 'ad hoc' para poder despedirla.

Un informe de la OAC de septiembre de 2025 concluyó que el despido de Macías podía constituir una represalia por su labor como responsable de cumplimiento normativo. La querellante responsabiliza a la cúpula de TMB de intentar obstaculizar su trabajo, coaccionarla, desprestigiarla internamente y vulnerar la autonomía legal de los responsables de 'Compliance'.

Durante los meses previos a su despido, Macías asegura que fue excluida de los comités de dirección y sufrió un aumento de la “falta de respaldo y refuerzo institucional”. El informe de la OAC respalda su versión, y señala que TMB creó un “protocolo precipitado” para la gestión de incidentes de acoso laboral que no respetó las garantías de la denunciante, se inició fuera de los canales establecidos y se externalizaron varios informes clave.