Sant Boi se adentra en un nuevo Mes de la Alcachofa para rendir culto al producto estrella de la huerta de la ciudad

Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) celebra a lo largo de marzo una nueva edición del Mes de la Alcachofa. Una vez más, la ciudad pone el producto estrella de la agricultura y la gastronomía local en el centro de la vida colectiva mediante una amplia programación de propuestas culinarias y actividades familiares que desembocarán, el domingo 29 de marzo, en la tradicional fiesta popular de la 'Carxofada'.

La alcaldesa de Sant Boi, Lluïsa Moret, ha recordado que "la alcachofa es un símbolo de nuestra ciudad, que nos singulariza y nos representa" y ha valorado que Sant Boi tiene "una oferta gastronómica de primer nivel que es también un elemento de dinamización de la economía local". Durante el acto se ha destacado la implicación colectiva de la ciudad en la programación, en la que participan restauradores, campesinos, mercados municipales, entidades de ocio y centros educativos.

La participación récord de 22 establecimientos de Sant Boi en la 'CarxoTapa' y 16 en el 'CarxoMenú' "confirma el buen momento de un sector que invita a la ciudadanía y los visitantes del municipio a disfrutar del producto del Parque Agrario del Baix Llobregat y apostar por una alimentación de proximidad y saludable", señala el consistorio en un comunicado. La alcaldesa Moret ha presentado el Mes de la Alcachofa a los medios de comunicación acompañada por la teniente de alcaldía y concejala de Comercio, Turismo y Ferias del Ayuntamiento de Sant Boi, Elisabet Latorre; el chef Toni Romero, en representación de la asociación de restauradores Degusta Sant Boi, y el presidente de la Cooperativa Agraria, Lluís Solanas.

'CarxoTapa', 'CarxoMenú' y Carxoconciertos

Del 5 al 29 de marzo, la ruta de la 'CarxoTapa' invita a recorrer la ciudad para degustar los mejores sabores de la temporada en tapas elaboradas con alcachofa (tapa+bebida: cuatro euros). La ciudadanía podrá votar para escoger la mejor tapa alcachofera de 2026. El 'Pasaporte Carxofer', si se sella en cuatro establecimientos diferentes, da derecho a participar en el sorteo de lotes de productos de la Cooperativa Agrària Santboiana.

También, durante el Mes de la Alcachofa, 16 restaurantes de Sant Boi presentan creaciones de autor y menús que exploran todas las virtudes de este producto de temporada ('CarxoMenú'). Además, los sábados, del 7 al 21 de marzo, la plaza de la República, frente al Mercado de la Muntanyeta, será el escenario de los encuentros familiares del 'CarxoKids', con talleres educativos para los niños, y el CarxoSound, la programación de música en directo que este año añadirá un 'tardeo' (día 14) a los habituales. El colectivo Triavins y la asociación Sant Boi Comerç organizan este tardeo.

La 'Carxofada', el domingo 29 de marzo

Como es habitual, el Mes de la Alcachofa culminará con la fiesta de la 'Carxofada', que se celebra en la ciudad desde el año 1999. Esta vez se hará el domingo 29 de marzo, con una comida degustación elaborada por restaurantes del colectivo Degusta Sant Bo con alcachofas cultivadas y cosechadas por los. Entre la plaza del Ayuntamiento y la rambla, la jornada vibrará con talleres infantiles, 'showcookings', el encuentro de encajeras, venta directa de productos del campo y un final de fiesta con la actuación del DJ Alex Gruess.

La organización contempla la asistencia de unas 5.000 personas a lo largo de la jornada, en la que se cocinarán, como el pasado año, alrededor de 2.000 kilogramos de alcachofas para elaborar 1.700 comidas (8.500 tapas en total y 1.700 postres). El consistorio recuerda que el servicio de comidas se realizará en cuatro turnos y los tickets se pueden reservar por Internet o presencialmente en Cal Ninyo, Can Massallera y los restaurantes Diversus y Bavi Bistro. El precio será de 15 euros (compra anticipada) o 18 euros (el mismo día).