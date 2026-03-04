Los Mossos detienen a un multirreincidente por robar con violencia en una tienda de Esplugues de Llobregat

Agentes de la Unitat de Seguretat Ciutadana de los Mossos d'Esquadra de Esplugues de Llobregat detuvieron, el pasado 26 de febrero, a un hombre de 29 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación cometido en una tienda de este mismo municipio.

Los hechos se produjeron cuando dos hombres accedieron al establecimiento con la intención de sustraer varios productos. Al ser detectados por las trabajadoras del comercio, los hombres se resistieron y agredieron a una de las dependientas para huir, llevándose productos del local.

Una vez los agentes tuvieron conocimiento de los hechos, abrieron una investigación para esclarecer la autoría. En el marco de las gestiones practicadas, se llevó a cabo un reconocimiento fotográfico en el que se identificó a uno de los presuntos autores. Posteriormente, esta identificación fue ratificada mediante una rueda de reconocimiento en sede judicial.

Con los indicios recopilados, los agentes detuvieron al sospechoso como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación. La policía catalana destaca en un comunicado "la relevancia de esta detención, puesto que el arrestado es un multirreincidente muy activo en los últimos años considerado objetivo prioritario por su reiteración delictiva". Acumula 55 antecedentes policiales, 29 de las cuales el 2025, y este 2026 ya ha sido detenido en seis ocasiones. El detenido pasó a disposición del juzgado de guardia de Esplugues de Llobregat.