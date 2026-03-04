El monasterio de Pedralbes cumple 700 años: actos, exposiciones y estudios sobre el ADN de la reina Elisenda y las monjas

El monasterio de Pedralbes celebra este año su 700 aniversario, y lo hará durante más de un año. El próximo 26 de marzo se iniciará esa conmemoración, con el 700º aniversario de la colocación de su primera piedra, inicio de unas obras que fueron considerablemente rápidas, bajo la tutela e impulso de la reina Elisenda de Montcada y su marido, el rey Jaume Il el Just.

Los trabajos fueron lo suficientemente raudos como para que, habiéndose empezado en marzo de 1326, permitieran que en mayo de 1327 se instalara en el monasterio un primer grupo de monjas clarisas, llegadas del monasterio de Santa Clara, que estaba en lo que fue el barrio de la Ribera de Barcelona y que resultó destruido en 1714, en la Guerra de Sucesión. En noviembre de 1327, murió el rey Jaume II y entonces la reina Elisenda se fue a vivir a la instalación religiosa, donde residió 37 años, hasta su muerte, el 19 de julio de 1364, y donde está enterrada.

Audiovisuales, arte, visitas

En las estancias por las que la reina debía de pasear se ha presentado este miércoles el programa de actos del centenario -que se irán añadiendo a la web del monasterio, una celebración que empezará el 26 de marzo y que concluirá en mayo de 2027, es decir, que se iniciará con el recuerdo del inicio de la construcción y acabará con el de la llegada de las clarisas, para cerrar así el círculo así de una conmemoración de un monasterio en el que desde el 15 de febrero de 2025 ya no residen monjas por falta de efectivos.

Aquel día se fueron las últimas tres clarisas –se necesitan cinco como mínimo para que haya vida comunitaria religiosa-, que ahora viven en el monasterio que la orden de Santa Clara tiene en Vilobí d’Onyar. Una de ellas, sor Inmaculada, ha estado presente, junto con la presidenta de la federación de clarisas de Catalunya, sor Clara, en la reunión del comité de honor del séptimo centenario del cenobio.

La vida medieval

En la presentación posterior a ese encuentro del comité han participado la directora del Archivo del monasterio de Pedralbes, Anna Castellano; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, y el director general de Patrimoni de la Generalitat, Joaquim Borràs. Castellano ha explicado qué actividades están previstas en esta celebración de 13 meses, que en gran parte se centrarán en explicar cómo era la vida medieval de las mujeres que aquí se concentraron.

Muchas, ha afirmado Castellano, podrían haber sido parientes, mujeres poderosas, o de familias que lo eran, hijas de nobles que formaron el entorno de la reina Elisenda. Una de las investigaciones relevantes, que está en curso, es la del ADN de esas mujeres, de sus tumbas, empezando por el de la propia reina Elisenda, cuyos restos reposan en una tumba que es parte central del interés artístico del cenobio. Gracias a esos estudios se espera conocer datos del día a día de aquellas monjas, de aquella reina. Por ejemplo, qué comían.

La tumba de la reina

Esa investigación es un elemento relevante, pero son muchos los actos previstos este año, que incluyen audiovisuales, instalaciones lumínicas, exposiciones. “El monasterio tiene una importancia que va más allá de Barcelona. Que esté en Barcelona es un aliciente pero también hace que venir aquí sea una cosa más en la ciudad. Si no estuviera en la ciudad todo el mundo iría a ver el monasterio”, ha subrayado Castellano, antes de aludir a algunas de las citas previstas.

Los visitantes, ha dicho, podrán ver acceder mediante realidad aumentada a información de la tumba de la reina Elisenda. El 26 de marzo, el primer día de celebración, se inaugurará una exposición, ‘Tocar l’ànima. Els murals de la capella de Sant Miquel’, que permitirá también una experiencia inmersiva, mediante 3D y realidad aumentada. En noviembre habrá una exposición sobre sor Eulària, nombre que tomó Mercè Anzizu al entrar en el monasterio. En febrero habrá una tercera, sobre la devoción de las monjas a la Virgen María.

También se programarán conciertos de temática medieval, un simposio sobre las sepulturas del periodo fundacional del cenobio –el citado ADN de la reina y sus acompañantes-, un diálogo sobre ética y filosofía moral, cuentacuentos y otras muchas actividades.

Noticias relacionadas

Bien de interés nacional

Borràs ha anunciado que la Generalitat ha iniciado la tramitación de bien cultural de interés nacional para el archivo del monasterio, un trámite que en principio estará aprobado antes del verano, y que está planteado para proteger la instalación. Además, ha precisado Marcé, esta condición permite acceder a ayudas. El concejal de Cultura se ha preguntado cuál puede ser el destino del monasterio, y ha citado como opciones un centro de interpretación de la paz o de la vida monacal, pero después ha añadido que solo eran ejemplos de un futuro por definir que económicamente está blindado por el acuerdo que el consistorio y Pedralbes cerraron en 2022.