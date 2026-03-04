Cierra en Gràcia la centenaria Mercería Tarragona, "un lugar donde se tejían historias humanas"

Continúa el efecto dominó de cierres de comercios históricos en la Vila de Gràcia. Esta vez, le toca a la Mercería Tarragona, una tienda emblemática abierta en 1917 en la calle de Santa Eugènia, que pronto cerrará sus puertas tras más de un siglo de actividad debido a la jubilación de sus propietarios.

"Fundada por Francisco Tarragona junto al Mercat de la Llibertat, la mercería no solo vendía hilos, botones y telas, sino que también se convirtió en un lugar donde se tejían historias humanas", explican desde la Associació de Comerciants del Portal de la Llibertat. Fue en esta tienda donde Francisco Tarragona (su fundador) conoció a su esposa, Rosario Gracia, clienta habitual y modista. Con el paso de los años, el negocio fue pasando de generación en generación, manteniendo su carácter original.

"Iba con mi madre a comprar medias"

En redes sociales, vecinos y clientes han compartido recuerdos entrañables en el local: “Iba con mi madre a comprar medias para ocasiones importantes”, comenta una; “Tiene ese aire de las tiendas de ‘toda la vida’ donde el tiempo se detiene”, añade otro.

Actualmente, la mercería funciona únicamente con personal familiar. Vivian Cartes, actual responsable del negocio, explicaba a este diario que “los padres de mi suegra abrieron la mercería en 1917", y añadía: "el negocio ha evolucionado porque no puedes vivir vendiendo solo hilos y cremalleras. Los clientes vienen por tradición, aunque la calle de Santa Eugènia no es de paso”.

Mercería Tarragona, en Gràcia (Barcelona).

Crisis del comercio local

El cierre definitivo está previsto para junio. Cartes ha explicado al 'Tot Barcelona' que, tras su jubilación, planea vender el local y el edificio, que son de su propiedad. Además, aunque la jubilación es la razón principal del cierre, reconoce que la competencia de la venta online y los bajos precios hacen "cada vez más difícil" mantener el negocio.

Noticias relacionadas

La Mercería Tarragona se suma a otros cierres recientes de comercios históricos alrededor del Mercat de la Llibertat. A solo 100 metros, la zapatería Calçats Conesa, fundada en 1880 y conocida como la “espardenyeria de Gràcia”, cerró a finales de 2025 tras 145 años de actividad. Girando la esquina, la Ferretería Camps, fundada en 1934, cerró después de 92 años debido al aumento del alquiler y la competencia del comercio electrónico. Un poco más lejos, hacia el mercado de l’Abaceria, el Forn Santa Clara, con 80 años de trayectoria, se vieron obligados a bajar la persiana cuando la propiedad del local exigió un alquiler de 3.000 euros mensuales que los responsables no pudieron asumir.