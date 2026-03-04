Inditex aspira a estrenar parte de su complejo de oficinas en Sant Adrià en 2028 y acabarlo en 2030

El futuro traslado de las oficinas centrales de cuatro marcas de Inditex a las puertas de Barcelona ha dado el primer paso para que estén plenamente operativas en Sant Adrià de Besòs a principios de la próxima década. El ayuntamiento de la ciudad metropolitana ha concedido la aprobación inicial al plan de mejora urbana que prevé la construcción de cuatro edificios que albergarán las sedes de Massimo Dutti, Bershka, Oysho y Lefties en la parcela ocupada hasta ahora por Alcampo, que se reubicará levantando un nuevo centro comercial en el terreno de enfrente. Además del complejo del gigante de la moda y el bazar, el proyecto incluye rehacer la avenida de la Platja de Sant Adrià, con más vegetación y menos coches, y tender dos puentes sobre la vía del tren que conecten la zona con el futuro barrio y el polo tecnológico de las Tres Xemeneies.

El plan urbanístico, que acaba de obtener el primero de los avales requeridos, dispensa un margen de cinco años para que el campus de Inditex, el renovado establecimiento de Alcampo y la rehabilitación del entorno se conviertan en realidad. En todo caso, fuentes implicadas en la remodelación explican que se aspira a que todo esté operativo en 2030. La idea pasa por que la mitad de los bloques de oficinas y el hipermercado abran en 2028 y, tras derribar la superficie comercial abierta desde 1986, se culmine el resto de las dependencias de la firma textil en dos años.

Mapa de ubicación de los terrenos donde se construirán las nuevas instalaciones de Inditex y Alcampo, en Sant Adrià de Besòs

En cualquier caso, aún quedan trámites por delante, tanto para otorgar la aprobación definitiva al plan como para dar el aval para que Alcampo se mude de solar. En ambos casos, depende del Govern. El ejecutivo municipal de Sant Adrià enfatiza que, para evitar que los propósitos encallen, existe una “cooperación coordinada” con varios departamentos de la Generalitat, el Área Metropolitana de Barcelona, el Consorcio del Besòs, Barcelona Regional y las propias empresas implicadas. “Todo se trabaja en paralelo para avanzar lo más rápido posible”, asegura.

“Es una operación importante desde una perspectiva urbanística y económica, también porque pone a Sant Adrià en el centro de la producción textil”, postuló la alcaldesa Filo Cañete en una reciente audiencia pública. “Las administraciones han dado prioridad al proyecto”, completa el teniente de alcalde de Territorio de Sant Adrià, José A. Gras, que calcula que empiece a construirse hacia finales de año o a partir de 2027. “Es una operación muy grande, que repercutirá en toda el área metropolitana y es un proyecto de país, como el de las Tres Xemeneies”, compara.

Intercambio de terrenos

Las obras abarcarán 89.549 metros cuadrados y las promueven Alcampo e Inditex, que han acordado intercambiar sus solares contiguos en Sant Adrià. El híper se edificará en el descampado de la desaparecida fábrica Schott Ibèrica, derribada en los últimos meses. La cadena comercial contará con unas instalaciones de 15.000 metros cuadrados, la mitad de las dimensiones del actual establecimiento.

Mapa de ubicación de los edificios y las reformas que se efectuarán por la operación Inditex-Alcampo en Sant Adrià de Besòs

Por su parte, el conglomerado gallego sumará 164.098 metros cuadrados de techo en cuatro edificios. Incluye casi 30.000 metros cuadrados de edificabilidad que se transfieren de la parcela de Alcampo, que prefiere un recinto más pequeño que el que tiene ahora en Sant Adrià. Se hace así para “garantizar el desarrollo de la actividades previstas en condiciones óptimas”, alega la documentación. Para hacerse una idea, las dependencias de Inditex en el Besòs serán cinco veces más grandes que el flamante ‘hub’ de AstraZeneca en el edificio Estel y aglutinará más del doble del espacio destinado en principio a oficinas en el Catalunya Media City de las Tres Xemeneies.

Las sedes de las marcas de ropa serán de cuatro plantas y alcanzarán hasta 27,5 metros de altitud. Superan los 16,7 metros de altura máxima de los bloques de viviendas que tendrá delante, de los que estarán separados por más de 60 metros reconstruidos de avenida.

Recreación de los cuatro futuros edificios de oficinas de Inditex, en Sant Adrià de Besòs. / EL PERIÓDICO

Ciudad corporativa

El parque empresarial de Inditex, diseñado por el despacho de arquitectos Batlle i Roig, se equipará como una pequeña ciudad corporativa. “Tiene como uso principal el de oficinas e incorpora una serie de servicios para los trabajadores, como gimnasio, cafetería, comedor, entre otros”, concreta el proyecto.

De puertas adentro, cada uno de los inmuebles estará dotado de grandes salas de trabajo (cada planta medirá 5,5 metros de alto), despachos, áreas de recepción y almacenes. Además, se conciben zonas comunes en las plantas bajas, enfermería y auditorio.

También se prevén espacios para actividades especializadas del grupo, “algunas de ellas de carácter industrial, ligadas al sector textil”, encuadra el dictamen. Menciona talleres de patronaje, producción audiovisual, escaparatismo y diseño de tiendas, entre otros.

El garaje y el centro de Alcampo en Sant Adrià de Besòs, donde se construirán las cuatro sedes de Inditex. / JORDI COTRINA / EPC

Entre los cuatro bloques, se crearán tres patios de unos 40 metros de anchura, reservados para el personal de Inditex. Un paseo cubierto enlazará los cuatro volúmenes por los bajos. En torno al campus, se urbanizará y se ajardinará una franja en contacto con la calle que, aunque de titularidad privada, será de uso público. Colindante a la calle Torrassa, habrá una zona de estacionamiento exterior para clientes y visitantes, aparte del garaje subterráneo para la plantilla.

Al otro lado de la misma calle, se creará el aparcamiento externo del nuevo Alcampo, con unas 300 plazas, al que se añadirá uno soterrado con las mismas unidades. Sostiene que la capacidad será “más racional” que la del estacionamiento actual, con hueco para 1.300 vehículos. El híper, de 20 metros de alto y sin la galería de pequeñas tiendas del centro aún existente, se augura como un “volumen compacto en planta baja, con la posibilidad de algún elemento en planta piso”, traza el plan. Describe que será “una tienda mucho más urbana que la gran nave opaca” de ahora y con “acceso a través de zonas comunes con servicio de restauración”.