Sant Adrià recibirá 9 millones de euros de Inditex y Alcampo para construir un bulevar y dos puentes

A la operación de desembarco de Inditex al borde de Barcelona va pareja una recomposición del paseo que conduce hacia la playa en Sant Adrià de Besòs. Aparte de propiciar la construcción de un nuevo centro de Alcampo de talla más reducida, la avenida de la Platja se rehabilitará a lo largo de los 640 metros en que confrontará con los cuatro bloques de oficinas de la firma gallega. La renovación de una de las principales arterias de la ciudad irá a cargo de Inditex y Alcampo, que también asumirán parte de la construcción de dos pasarelas sobre la vía de Rodalies para enlazar el entorno del complejo de oficinas con las Tres Xemeneies. Por todas esas obras de reforma de espacios públicos, el grupo textil y la cadena comercial pagarán 9,17 millones de euros.

Dentro de los acuerdos adquiridos a cambio de alzar sus respectivas instalaciones, Inditex y Alcampo se han comprometido a presentar un proyecto de reurbanización de la avenida de la Platja. Se pretende que acentúe su aspecto de bulevar, agrandando aceras, aumentando la vegetación y conservando la existente, así como dejando un solo carril de circulación unidireccional. El itinerario para peatones y ciclistas que conecte el centro de Sant Adrià con la costa a través de la vía se replicará en la calle Ramon Viñas, rematados por sendos puentes sobre la línea férrea. La reurbanización se tasa en 8,42 millones, mientras que el coste que se reclama por los dos viaductos sube a 592.000 euros.

Mapa de ubicación de los terrenos donde se construirán las nuevas instalaciones de Inditex y Alcampo, en Sant Adrià de Besòs.

Se prevé que los trabajos de edificación y de remodelación del entorno sean simultáneos. A su vez, Inditex y Alcampo deberán sufragar la descontaminación de los terrenos, que se sabe que están afectados por actividades industriales del pasado. A falta de un estudio detallado, se estima que ambas compañías tendrán que desembolsar 5,36 millones parar retirar los restos tóxicos enterrados. Aparte, las oficinas y el hipermercado tendrán que adaptarse a la predicción de riesgo de inundabilidad en un período de 500 años.

Pago por la plusvalía

Asimismo, el plan urbanístico fija que Inditex y Alcampo abonen 3,77 millones de euros a la administración pública cuando se entregue la primera licencia de obra, correspondientes al 10% de la plusvalía por el cambio de usos de las parcelas. Pasan de tasarse en 45,61 millones a 83,32 millones de euros, con lo que incrementarán su valor en 37,7 millones con la operación. El importe que se cede debe destinarse a administrar y ampliar el parque de suelo y vivienda pública de Sant Adrià.

Mapa de ubicación de los edificios y las reformas que se efectuarán por la operación Inditex-Alcampo en Sant Adrià de Besòs

En todo caso, la cantidad la recaudará el Consorcio del Besòs, que está adquiriendo responsabilidad dirigiendo las transformaciones del lugar. Como en las Tres Xemeneies, ejerce de administración actuante en el proyecto en torno a Inditex. Por otro lado, el ayuntamiento de la localidad espera obtener 1,33 millones de euros anuales a través de los impuestos de bienes inmuebles que los nuevos edificios generen, al margen de los ingresos por las licencias de construcción y los tributos por actividades económicas.

Aún más, Inditex y Alcampo costearán 4,27 millones de euros por derribos y 940.805 euros en gastos de gestión. La factura total por las distintas cargas que van a cuenta de ambas empresas asciende a 19,75 millones. Además, han de ceder suelo de dos chaflanes -libre de carga y urbanizado- y preservar y restaurar la chimenea de la antigua fábrica CELO, situada en el actual parking de Alcampo, justo donde va el campus de Inditex. Está catalogada como patrimonio a proteger y el plan señala que se estudia desplazarla a un espacio público cercano.