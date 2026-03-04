Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En la plaza Elisa Reverter

Encuentran fallecida a una persona sin techo en una plaza de Badalona

Se trata de la tercera persona sin hogar que fallece en las calles de la ciudad en este 2026

En enero | Una persona sin hogar muere en la entrada de un párking de Badalona en plena ola de frío

En febrero | Una persona sin hogar aparece muerta entre cartones en Badalona

Una ambulancia del SEM en una imagen de archivo

Una ambulancia del SEM en una imagen de archivo / David Zorrakino - Europa Press

Gerardo Santos

Gerardo Santos

Badalona
El Ayuntamiento de Badalona ha confirmado el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona sin techo, este miércoles por la mañana

El traspasado ha sido encontrado en la plaza de Elisa Reverter, en el barrio del Manresà, a pocos metros de la frontera municipal con Montgat.

El consistorio declara que el difunto "había rechazado en diversas ocasiones el servicio de alojamiento que los Servicios Sociales le habían ofrecido".

Se trata de la tercera persona sin techo que muere en las calles de Badalona en este 2026. El primero fue el día de Reyes, en plena ola de frío; y el segundo, el pasado 21 de febrero.

