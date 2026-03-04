Encuentran fallecida a una persona sin techo en una plaza de Badalona

El Ayuntamiento de Badalona ha confirmado el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona sin techo, este miércoles por la mañana

El traspasado ha sido encontrado en la plaza de Elisa Reverter, en el barrio del Manresà, a pocos metros de la frontera municipal con Montgat.

El consistorio declara que el difunto "había rechazado en diversas ocasiones el servicio de alojamiento que los Servicios Sociales le habían ofrecido".

Se trata de la tercera persona sin techo que muere en las calles de Badalona en este 2026. El primero fue el día de Reyes, en plena ola de frío; y el segundo, el pasado 21 de febrero.