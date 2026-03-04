CCOO saldrá a las calles para denunciar la emergencia educativa de L'Hospitalet: "Los docentes están hartos"

Las denuncia y protestas de docentes en Catalunya se han incrementado en los últimos meses. En L'Hospitalet de Llobregat, sin embargo, hace ya años que sindicatos, profesores y familias alertan de la situación de colapso que afrontan buena parte de las aulas de los centros públicos. Incluso el Ayuntamiento llegó a declarar la "emergencia educativa" en la ciudad en un Pleno en febrero de 2025. CCOO considera, no obstante, que ni el consistorio ni la Generalitat han dado respuesta a las demandas que reclaman desde cursos atrás. Por ello, en una rueda de prensa que ha tenido lugar este miércoles 4 de marzo, el sindicato ha anunciado una manifestación para finales de marzo en la plaza del Ayuntamiento a la que, además de docentes y familias, invitan a las asociaciones vecinales y entidades de la ciudad para exigir que se dé respuesta a una precariedad en la educación de la ciudad cada vez más cronificada.

Mònica Bori, delegada de educación de CCOO en L’Hospitalet, ha radiografiado el escenario actual de los centros educativos a través de distintos indicadores, entre los que destaca la existencia de 30 grupos 'bolets' entre primaria y secundaria —aquellos grupos extraordinarios que se abren en un centro ante la imposibilidad de ubicar a todos los alumnos de un curso en distintas escuelas—, una cifra que se ha más que doblado en los últimos cuatro años —cuando había 14—. Esto supone un total de 805 alumnos: 625 de primaria y 180 en la ESO. Además, hay que añadir otros 590 alumnos que estudian en clases por encima de la ratio ordinario. Es decir, en total, el sindicato cifra en 1.395 los alumnos por encima de la matrícula ordinaria en la ciudad. "Estamos como sardinas en lata", ha dicho Bori. Además, el sindicato recuerda que muchos de los centros son de máxima complejidad y aseveran que no cuentan con los recursos suficientes para integrar y dar respuesta a las necesidades del alumnado de forma efectiva.

La situación es especialmente grave en los barrios del norte, el área también conocida como Samontà. Un ámbito que incluye los dos kilómetros más densamente poblados de Europa y donde hay poco suelo disponible para nuevos equipamientos. En los últimos años, CCOO ha reclamado que se abrieran cuatro nuevas líneas de primaria para acoger a toda la demanda de la ciudad, una cifra que ahora sitúan entre las cinco y seis líneas necesarias, además de otras tres de secundaria. Así, el sindicato exige al ayuntamiento que busque y ofrezca espacios para los nuevos centros y denuncia que "la prioridad no puede pasar por edificar residencias de estudiantes y nuevos establecimientos hoteleros en los barrios donde son necesarias las escuelas". Además, Carles Nadal, coordinador de CCOO en la comarca del Barcelonès, reprocha al gobierno local que haya anunciado la construcción de una nueva comisaría en un solar en el que esperaban que se pudiera llevar a cabo un nuevo equipamiento educativo.

"Los y las docentes están hartos. Estamos en un momento en el que están pasando muchas cosas en la educación en todo el país y L'Hospitalet se sumará con una lucha que hace cuatro años que empezó este sindicato", explica Nadal. La protesta tendrá lugar a sí el 26 de marzo a las 17 horas con la sobreocupación de las aulas, las condiciones del profesorado y los altos índices de fracaso escolar como eje principal. "Estamos hablando de que L'Hospitalet Llobregat tiene en su parte norte, el Samuntà, que es tan grande [en términos de habitantes] como Girona, un 38% de fracaso escolar. Comparado con el área metropolitana, o la ciudad es de alrededor del 32-30%, pero comparado en el área metropolitana es un 20% en el área metropolitana, y a nivel catalán estamos al 15%. ¿A alguien le parece normal que esto dure año tras año y las perspectivas sean que no pondremos ninguna solución?", se pregunta Carles Nadal.

Entre sus demanandas, CCOO reclama un pacto de ciudad por la educación entre la Generalitat, el ayuntamiento y agentes sociales de la ciudad en el que "se resuelvan las necesidades educativas de una ciudad que se encuentra en explosión demográfica". La protesta en L'Hospitalet se sumará así a las jornada de movilización convocadas para la semana del 16 al 20 marzo por USTEC, Professors de Secundària, CCOO, CGT y UGT. Una semana de huelgas por territorios de lunes a jueves y global el viernes, 20. A esta última, además se ha sumado también el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC),

8.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan

Tal y como adelantó EL PERIÓDICO hace unos meses, en la zona norte de L'Hospitalet también hay unos 8.000 jóvenes entre 16 y 29 años que ni estudian ni trabajan. Un problema mayúsculo para el que las administraciones buscan soluciones y que el mismo Nadal ha destacado entre las prioridades a revertir. el número supone que alrededor de una tercera parte de los vecinos de L’Hospitalet de esta franja de edad que viven en los barrios de Pubilla Cases, la Florida, les Planes, Collblanc y la Torrassa— se encuentran inactivos. El gobierno local espera dar respuesta a este panorama de la mano del Plan del Samontà, que busca intervenir de forma integral en la zona norte, es decir, en todos los ámbitos —social, urbanístico, económico o en la seguridad—.

"Para nosotros es una falta de respeto lo que ha pasado ahora con querer ubicar la comisaría en un espacio que teníamos para situar los módulos de una nueva escuela en el centro de la ciudad y que se diga que esto es la solución. La solución es educar a los 8.000 jóvenes de la ciudad que no tienen salida y que, por cierto, este ayuntamiento no facilita espacios para que estos jóvenes que no gradúan en la ESO hagan el grado básico, para que tengan una salida de estudios. ¿A qué estamos esperando?", ha añadido Nadal.

La problemática se ha intensificado especialmente en los últimos años, en gran medida como consecuencia de la pandemia. Desde ese momento, los flujos migratorios de personas extracomunitarias han aumentado y L’Hospitalet de Llobregat, situada junto a Barcelona pero con costes de vivienda más bajos, ha absorbido a una parte significativa de estos movimientos. De acuerdo con cifras del consistorio, la zona norte ha incorporado alrededor de 12.000 nuevos residentes en pocos años. De ellos, el 43,8% procede directamente del extranjero y cerca del 30% llegó desde Barcelona, aunque también son de origen extranjero y se trasladaron debido al encarecimiento del mercado inmobiliario en la capital.

Este incremento de población ha generado una fuerte presión demográfica que, según estudios recientes, ha impulsado el realquiler de habitaciones y el hacinamiento en los barrios del norte. Las estadísticas municipales indican que el 41% de los jóvenes extranjeros que viven en los barrios del norte residen en viviendas con sobreocupación. Desde el ayuntamiento advierten que estas condiciones dificultan su rendimiento y continuidad académica. En los últimos meses, docentes de centros educativos del Samontà se han organizado para visibilizar la creciente presencia de estas situaciones en las aulas y exigir respuestas a las administraciones.