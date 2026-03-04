Barcelona rehace los planes pendientes contra el ruido en Ciutat Vella para blindarlos frente a sentencias

En julio de 2024, el Ayuntamiento de Barcelona anunció un plan para reducir el ruido en Ciutat Vella, más expuesto a la incomodidad por concentrar oferta turística y ocio nocturno. De hecho, el distrito acapara en torno al 20% de las quejas por esta molestia en la ciudad en los últimos años. El gobierno del alcalde Jaume Collboni ideó un protocolo para sustituir la obligación de que bares, terrazas y súpers cerraran por anticipado en ciertos lugares de Ciutat Vella, que estuvo vigente durante menos de un año y se derogó por defectos de forma en noviembre de 2023. La alternativa prevé códigos específicos para tratar de mitigar el estorbo en seis zonas del distrito, altamente concurridas de día y de noche. Sin embargo, ninguno de esos reglamentos ha entrado todavía en vigor.

En parte, se debe a uno de los pleitos abiertos por la regulación del ruido en la capital, que ha obligado a retrasar aún más la aplicación de los planes en Ciutat Vella y pulirlos para que una nueva resolución contraria al consistorio no los haga decaer. El pulso judicial lo protagonizan el Gremi de Restauració de Barcelona y el ayuntamiento, versa sobre los límites de contaminación acústica por la noche y, a la postre, ha frenado la estrategia para procurar que se preserve el descanso y el sueño en el distrito histórico. En especial, ha entorpecido la implantación del programa referido al paseo del Born, a la expectativa desde que el ejecutivo municipal le dio el aval inicial hace casi un año.

Ambiente nocturno en el paseo del Born, en Barcelona. / EPC

El litigio entre la patronal hostelera y el consistorio vino servido al ordenase que se avanzara una hora la retirada de las terrazas de la calle Enric Granados, en el Eixample, donde en 2025 se contabilizaban 77 veladores. El gremio obtuvo dos pronunciamientos favorables de la justicia el año pasado. Como avanzó EL PERIÓDICO, una de las sentencias la dictó el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC): anuló la modificación de los anexos de la ordenanza de medio ambiente aprobada en 2022, que promovía nuevas delimitaciones para paliar el ruido y reducía ciertos umbrales de sonido tolerados. El consistorio apeló contra el fallo ante el Tribunal Supremo, que aún tiene que manifestarse.

Plazos frustrados

El fallo del TSJC desencadenó consecuencias más allá de Enric Granados. La resolución se entrometió en el proceso para instaurar una Zona Acústica de Régimen Especial (ZARE) en el paseo del Born, la primera de las propuestas contra el estrépito en Ciutat Vella. En esencia, estipula hasta cuatro periodos de nueve meses para lograr que el nivel de ruido por la noche caiga por debajo de los 60 decibelios, un umbral que se incumple con frecuencia en el paseo.

De no conseguirse, en cada etapa del plan se intensificaría la penalización sobre 24 negocios -18 de ellos, de hostelería- y 31 módulos de terraza, incluido un castigo colectivo por el que se les impondría que el cierre se adelantase una hora en la fase 2 y dos horas en la fase 3. En todo caso, ni los plazos ni las sanciones son de aplicación todavía. El espaldarazo definitivo al reglamento quedó sin concederse a raíz del pronunciamiento del TSJC.

Mapa de ubicación del passeig del Born, en Barcelona

La declaración de la ZARE en el Born se otorgó inicialmente en abril de 2025, pero el expediente se archivó el pasado noviembre. El ayuntamiento explica que "se basaba en el mapa de capacidad acústica aprobado en 2022", un instrumento que, como el resto del anexo impugnado de la ordenanza de medio ambiente, "está afectado por la sentencia del TSJC que estima el recurso contencioso interpuesto por el Gremi de Restauració", señala. El apéndice que la resolución insta a derogar renovó también los criterios para establecer zonas acústicas de régimen especial y creaba dos nuevas, incluida la del paseo del Born.

El ejecutivo municipal sigue a expensas de que el Supremo se posicione sobre el recurso de casación que interpuso tras el varapalo judicial del año pasado. “Hasta que no se resuelva, continúan vigente los anexos aprobados en 2022”, defiende el consistorio, que aduce que la sentencia del TSJC “no entra en el fondo de la modificación de la ordenanza”. No obstante, añade que, "para garantizar la seguridad jurídica y evitar que eventuales resoluciones judiciales puedan afectar al plan" del paseo del Born, la comisión de gobierno del ayuntamiento ha dispensado una segunda aprobación inicial a la receta antirruido en ese rincón de Ciutat Vella, tras incorporar enmiendas.

"Se inició un nuevo expediente, que aprobará de manera conjunta y expresa tanto la declaración formal de la ZARE como el plan específico de reducción del ruido", precisa. Respecto a la primera versión, se han actualizado las sonometrías en las que el proyecto se basa y se ha excluido la placeta Montcada de la ZARE del Born, al no alcanzar los valores críticos requeridos. En cualquier caso, el ejecutivo conserva lo esencial de la fórmula que plantea contra el barullo y mantiene los estudios acústicos, "que acreditan la superación reiterada de los límites sonoros nocturnos en la zona", sostiene.

Un grupo de personas y un par de agentes de la Guardia Urbana, de noche en el paseo del Born, en Barcelona. / MANU MITRU

La propuesta, sometida de nuevo a exposición pública, ha recibido alegaciones del Gremi de Restauració. La patronal dice que las ha presentado en nombre propio y también en representación de 13 hosteleros de la zona, que se consideran afectados por el proyecto municipal. El gremio ha planteado diferentes dudas sobre la legalidad del plan, su oportunidad o la efectividad de las medidas, entre otras.

Foco de ocio nocturno

A su vez, el consistorio se ha propuesto revisar otro reglamento pendiente, este para constituir una ZARE en la plaza Reial y su entorno, foco de ocio nocturno. El ejecutivo local ha autorizado un gasto de 6.842,37 euros para ampliar un encargo a la agencia Barcelona Regional, que presta asistencia técnica para sustentar la política contra la contaminación acústica en Ciutar Vella. A tenor de los acuerdos de una comisión de gobierno de diciembre pasado, se han demandado nuevas tareas de cara a "la modificación de los documentos del plan ZARE Born y el plan ZARE plaza Reial, a consecuencia de los cambios en la ordenanza de medio ambiente introducidos por la sentencia" del TSJC.

La política contra el ruido en Ciutat Vella, promovida hace casi dos años, se puso 2027 como límite para obtener resultados. A tenor del calendario que se fijó, el protocolo debería estar ya activo en torno al paseo del Born, la plaza Reial, la calle Joaquín Costa y la Rambla, a la altura de Arc del Teatre. En este trimestre tendría que estar desplegándose en la Rambla del Raval, de acuerdo a lo que se predijo. No obstante, los plazos se ha frustrado.

Actualmente, el ayuntamiento confía en que su paliativo contra el barullo en el Born entre en funcionamiento “antes del verano de 2026”. Espera que en el mismo plazo se ratifique la declaración de la ZARE en la plaza Reial. “Las medidas que se proponen son similares en todas las zonas, con las especificidades de cada una”, esboza el consistorio, sin concretar más por ahora.