Abre un nuevo concesionario Mazda en Terrassa: Movento suma la marca a su oferta en Catalunya

Movento, la división de automoción del grupo Moventia, ha incorporado oficialmente la marca Mazda a su red en Catalunya con la apertura de su primer concesionario oficial en Terrassa. El movimiento supone el inicio de una nueva etapa de expansión de la firma japonesa en territorio catalán, después de que el grupo ya operara con la marca en Madrid desde 2024, tras su alianza con Grupo Gil.

El nuevo centro se ubica en el número 390 del carrer Colom, dentro de la denominada ‘Ciudad del Automóvil’ de Movento en Terrassa, un enclave estratégico para la compañía donde concentra cerca del 40% de las ventas de turismos del municipio. En este núcleo comercial el grupo ya opera con marcas establecidas como Mercedes-Benz, Volkswagen o Audi.

Las instalaciones cuentan con una superficie total de 1.300 metros cuadrados, distribuidos en una zona comercial de 300 metros y un taller de 1.000 metros cuadrados. El concesionario arranca su actividad con un equipo de cinco profesionales especializados tanto en el área comercial como en el servicio técnico.

La estrategia comercial pondrá el foco en modelos como el Mazda3, el CX-30 y el CX-5, con una apuesta clara por el segmento SUV, uno de los que mayor demanda registra actualmente en el mercado. Además de la venta de vehículos nuevos y el servicio de posventa, el centro se apoyará en Movento Autoselecció para ofrecer vehículos de ocasión, con el objetivo de proporcionar una experiencia integral al cliente.

“Tras la trayectoria consolidada del grupo con Mazda en Madrid, iniciamos una nueva etapa en Catalunya con la apertura de nuestra primera tienda oficial en Terrassa”, afirma Miquel Martí Pierre, CEO de Movento. “Mazda es para Movento una apuesta sólida: una marca japonesa de primer nivel, fiable, moderna y con una propuesta de producto muy competitiva. Con este paso reforzamos nuestro portafolio y acercamos a los clientes una experiencia de compra y posventa de primer nivel, apoyada en la red y la capacidad operativa del grupo”. Con esta incorporación, Movento suma Mazda a su “portafolio” que ya alcanza las 22 marcas y supera las 60 instalaciones en España, queriendo consolidar su posición para “ser uno de los operadores de referencia en el sector de la automoción".